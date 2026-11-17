uzmanlar uyarmaya başladı:

Memorial Bodrum Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Şahin, yüksek sesle horlama, göbek çevresinde belirgin yağlanma, gün içinde uyku hali ve sürekli yorgunluğun tip 2 diyabet açısından önemli uyarı işaretleri olabileceğini vurguladı. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu bulguların çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak erken tanı ve düzenli takiple komplikasyonların önlenebileceğini belirtti.

diyabet yıllarca sessiz ilerleyebilir:

Prof. Dr. Şahin, tip 2 diyabetin uzun yıllar belirgin semptom vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti. Bazı hastalarda hastalık yalnızca rutin kan tahlilleri sırasında veya başka sağlık sorunlarının araştırılması sırasında saptanıyor. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görme gibi klasik belirtiler önemliyken, bu yakınmaların yokluğunda bile risk taşıyan kişilerin düzenli taramadan geçmesi gerektiğini söyledi.

horlama ve karın bölgesi yağlanmasının önemi:

Karın çevresindeki yağlanmanın insülin direnci ve tip 2 diyabet gelişimiyle yakından ilişkili olduğunu belirten Şahin, uyku apnesinin de metabolik sağlık açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunu aktardı. Yüksek sesle horlama, uykuda solunum durması, sabah yorgun uyanma ve gün içinde uyku hali gibi şikayetler var ise bunların sadece yaşam kalitesi sorunları olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Uyku apnesi, obezite ve insülin direnci birlikte değerlendirildiğinde kişinin metabolik risk profili daha net ortaya çıkıyor.

Prof. Dr. Şahin, horlama veya belirgin karın yağlanması olan bireylerin hekim değerlendirmesinden kaçınmamaları gerektiğini ve gerekirse uyku tetkikleri ile metabolik incelemeler yapılmasını önerdi.

diyabetin vücuttaki yaygın etkileri:

Kan şekeri yüksekliğinin uzun süre kontrol edilmemesi durumunda damar ve sinir sisteminde geri dönüşü zor hasarlar oluşabildiğini belirten Şahin, diyabetin kalp-damar hastalıkları, böbrek fonksiyon bozuklukları, göz damarlarında hasar ve sinir sistemi problemleri açısından önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle diyabet takibinin yalnızca kan şekeri ölçümünden ibaret olmaması; böbrek fonksiyonları, göz sağlığı, kan basıncı ve kalp-damar risklerinin de düzenli olarak izlenmesi gerektiğini vurguladı.

kişiye özel tedavi ve izlem yaklaşımları:

Şahin, diyabet tedavisinin hastanın yaşı, kilosu, eşlik eden hastalıkları, kan şekeri düzeyi ve metabolik özellikleri dikkate alınarak bireyselleştirilmesi gerektiğini söyledi. İlaç tedavisindeki gelişmelerin yanı sıra insülin pompaları, sürekli glukoz ölçüm sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları gibi yeni teknolojilerin yönetimde kolaylık sağladığını belirtti. Ancak tedavinin temel taşlarının sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolü olmaya devam ettiğini ekledi.

Gerekli görüldüğünde ilaç tedavisi bu yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte yürütülürken, kişiye uygun tedavi planının kan şekeri kontrolünü sağlamada ve uzun vadede komplikasyon riskini azaltmada etkili olduğu hatırlatıldı.

erken tanı için beklemeyin:

Özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunan, fazla kilolu, karın çevresinde yağlanma olan ve hareketsiz yaşam süren kişilerin herhangi bir belirti beklemeden hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Şahin, hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin organ hasarlarını önlemede veya ilerlemesini yavaşlatmada önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Erken tanı ve düzenli sağlık kontrolleri, diyabetin yönetiminde ve komplikasyonların engellenmesinde belirleyici rol oynuyor.

MEMORİAL BODRUM HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. İBRAHİM ŞAHİN