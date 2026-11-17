Panelde öne çıkan görüşler

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Başkanı Fuat Tosyalı, COP31 kapsamında düzenlenen "Endüstriyel Dayanıklılık Perspektifinden Yeşil Çelik Dönüşümü ve Yenileyici İş Modelleri" başlıklı panelde çelik sektörünün dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Paneli, TÇÜD Genel Sekreteri Dr. M. Veysel Yayan yönetti; konuşmacılar arasında Dünya Çelik Birliği Genel Direktörü Clare Broadbent, Avrupa Çelik Birliği Genel Direktörü Axel Eggert ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı.

Üç başlık birlikte ele alınmalı:

Tosyalı, sektörün yeşil dönüşümünde üç temel unsurun iç içe geçtiğini söyledi: karbonun doğru ölçülmesi, dönüşümün finansmanı ve adil ticaret. Hedeflerin açıklanmasının yeterli olmadığını, bu hedeflere ulaşmanın yollarının somutlaştırılması gerektiğini belirtti. Sanayinin enerjiye ve yeni teknoloji yatırımlarına yöneldiğini, ancak bu yatırımların ciddi sermaye ve uzun vadeli taahhütler gerektirdiğini vurguladı. Üreticinin kendi ülkesinde ödediği karbon bedelinin uluslararası sistemde de karşılığının olması gerektiğini; aynı karbon için tekrar tekrar bedel ödeten bir düzenin sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Emisyon azaltımında performans odaklı yaklaşım:

Tosyalı, iklim politikalarının ve ticaret düzenlemelerinin amacının gerçek emisyon azalması olması gerektiğini dile getirdi. Menşe yerine ürünün doğrulanmış gerçek performansına bakılmasını savundu ve düşük karbonlu üretimin pazar erişiminin daraltılmasının doğru olmadığını belirtti. Türkiye verilerine atıfla, 2025'te ham çeliğin yüzde 72,2'sinin elektrik ark ocağında üretildiğini, AB'de ise bu oranın yüzde 45,8 olduğunu hatırlatarak üretim yapıları arasındaki farkların göz önünde tutulması gerektiğini kaydetti.

Hammadde, teknoloji ve uluslararası iş birliği

Tosyalı, hammadde güvenliğinin de dönüşüm stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin döngüsel ekonomi kapsamında hurdayı yeniden üretime kazandırmasının değerine dikkat çekti; ancak bütün ihtiyacı hurdayla karşılamanın mümkün olmadığını söyledi. 2025'te Türkiye'nin yaklaşık 18,7 milyon ton demir-çelik hurdası ithal ettiğini belirterek, bu durumun tedarik güvenliği açısından risk oluşturduğunu anlattı.

Çok kaynaklı hammadde yaklaşımı:

Bunun için iki yönlü politikanın gerekli olduğunu aktardı: yer içi hurda toplama, ayrıştırma ve kalite artırımı ile birlikte DRI, HBI ve Cold DRI gibi alternatif metalik hammaddelere erişimin güçlendirilmesi. Amaçlarının karbon bağımlılığını azaltırken yeni bir hammadde bağımlılığı oluşturmamak olduğunu belirtti.

Coğrafi çeşitlilik ve ortak yatırımlar:

Tosyalı, farklı coğrafyalarda enerji, hammadde ve lojistiği birbirine bağlayan entegre bir sanayi ağı kurmanın önemini vurguladı. Kendi yatırımlarından örnekler vererek, Cezayir'de kurulan iki DRI tesisinin enerji avantajları ve hidrojen kullanımı için uygun teknolojilerle tasarlandığını anlattı. Ancak her yatırımın her coğrafyada yapılamayacağını; enerji erişimi, rekabetçi fiyat, cevhere erişim ve liman-lojistik koşullarının fizibilitenin belirleyicisi olduğunu söyledi.

Tosyalı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güçlendirilmiş iş birliği çağrısında bulunarak, Türkiye'nin düşük karbonlu üretim kapasitesinin Avrupa'nın sanayi ve teknoloji gücüyle birleşmesinin her iki tarafın rekabetçiliğini artıracağını savundu. Bu çerçevede Türkiye'ye yeşil çelik üreten paydaş ülke olarak pozitif ayrımcılık yapılmasını ve kotaların yeniden değerlendirilmesini talep etti. Sonuç olarak Tosyalı, yeşil dönüşümün "birbirimize rağmen değil, birlikte" başarılması gerektiğini ifade etti.

TOSYALI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (TÇÜD) BAŞKANI FUAT TOSYALI (ORTADA), COP31 KAPSAMINDA KÜRESEL ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİNE YÖN VEREN KONULARIN ELE ALINDIĞI "ENDÜSTRİYEL DAYANIKLILIK PERSPEKTİFİNDEN YEŞİL ÇELİK DÖNÜŞÜMÜ VE YENİLEYİCİ İŞ MODELLERİ" BAŞLIKLI PANELDE KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.