COP31'de uygulanan çevreci malzeme tercihi:

Sunar Yatırım, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) organizasyonuna, etkinlik kapsamında kullanılan çöp poşetlerini biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden temin ederek destek verdi. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, bu ürünün yaklaşık 10 yıl süren bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti ve COP31 hedefleriyle doğrudan örtüştüğünü vurguladı.

Çomu, şirketin konferansta ayni hizmet sağlayıcılarından biri olarak yer aldığını ve organizasyonda konvansiyonel plastikler yerine sürdürülebilir alternatiflerin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca COP31 Başkanlığı’nın 2035'e kadar üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15'e çıkarma hedefinin bu tür uygulamalarla destekleneceğini söyledi.

yeşil dönüşüm sertifikası ve bakanlık iş birliği:

Sunar, COP31 sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikasını da aldı. Çomu, bu sertifikaya hak kazanmak için yaklaşık bir buçuk yıldır süren bir hazırlık dönemi yürüttüklerini; enerji dönüşümü, enerji üretimi ve tesislerde kullanılan buhar ile elektriğin izlenebilirliği ve enerji tasarrufu projeleri kapsamında başvuruda bulunduklarını belirtti.

Çomu, bakanlığın sağladığı desteklerin, eğitimlerin ve teşviklerin sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırdığını, bu programın Sunar'ı daha fazla çalışmaya ve yeni çözümler geliştirmeye yönlendirdiğini söyledi. Şirketin bu süreçte kendisini programın ilk elçilerinden biri olarak gördüğünü ve bakanlığa teşekkür ettiğini ifade etti.

üretim kapasitesi, pazar odakları ve enerji hedefleri:

Sunar, biyobozunur ürünlerde üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Çomu, bu ürünlerin yakın gelecekte Türkiye'de kullanımının yaygınlaşacağını öngördüklerini; bugün bazı market zincirleri ve hava yollarında kullanıma giren ürünlere yönelik şu an için daha çok yurt dışı pazarına odaklandıklarını, ancak COP31'in farkındalığı artırarak iç pazardaki talebi de büyüteceğini söyledi.

Ayrıca şirket, eczacılık ve yapı kimyasalları gibi farklı sektörlere yönelik katma değerli ürünler geliştirmeye devam edeceklerini; biyobazlı ham maddelerden üretilen çözümlere yönelik yatırımların artacağını belirtti.

Enerji yatırım hedeflerini de paylaşan Çomu, Sunar Grubu olarak bu yılın sonuna kadar güneş enerjisi santrallerinde toplam 100 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Çomu, Türkiye'nin güneş enerjisi üretiminde Avrupa'da üst sıralarda yer almaya başladığını ve bu gelişmelerin ithalatın azalması ve enerji bağımsızlığının güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

taahhütlerin uygulamaya dönüşmesi gerektiği çağrısı:

Çomu, COP31'de verilen taahhütlerin konuşma ve diyalog düzeyinde kalmaması, somut adımlara dönüşmesi gerektiğini ifade etti. "En büyük temennimiz, COP31'de verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesidir," diyen Çomu, Sunar olarak sadece konuşmayıp harekete geçmeye önem verdiklerini söyledi.

Toplantılarda Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırının korunmasında yeterince başarılı olunamadığının vurgulandığını, ancak karbon yakalama ve atık yönetimi gibi alanlarda geliştirilen yeni teknolojilerin görüldüğünü aktaran Çomu, bu teknolojilerin yatırım yapılabilir hale gelmesi ve uygulanmasıyla önümüzdeki yıllarda somut iyileşmeler beklediklerini belirtti.

Sunar'ın COP31'deki rolü, hem etkinlikte sürdürülebilir malzeme kullanımı örneği sunmak hem de aldıkları Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikasıyla kurumsal dönüşümlerini belgelemek oldu. Şirket, bu deneyimi üretim kapasitesi, pazar stratejileri ve enerji yatırımlarında ivme kazandırıcı bir adım olarak görüyor.

MUSTAFA NURİ ÇOMU