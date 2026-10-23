Gölbaşı'nda plakasız motosiklet kazasında 28 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Gölbaşı'nda kaza

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Mehmet Kurar idaresindeki plakası olmayan motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir elektrik direğine çarptı.

Kazanın ilk bulguları:

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kurar, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kurar kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme sürüyor ve olay yeri ile tanık beyanları temelinde detaylı araştırma yapılacağı bildirildi.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.