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Gölbaşı'nda plakasız motosiklet kazasında 28 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Adıyaman Gölbaşı'nda plakasız motosikletinin hakimiyetini kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Kurar, elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölbaşı'nda plakasız motosiklet kazasında 28 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Gölbaşı'nda kaza

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Mehmet Kurar idaresindeki plakası olmayan motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir elektrik direğine çarptı.

Kazanın ilk bulguları:

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kurar, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kurar kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme sürüyor ve olay yeri ile tanık beyanları temelinde detaylı araştırma yapılacağı bildirildi.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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