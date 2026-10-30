İznik'te Çiçekli Mahallesi'nde soğuk depo yangını: ekipler müdahale ediyor

İznik'te soğuk hava deposunda yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik-Adapazarı yolu üzerindeki Çiçekli Mahallesi mevkiinde bulunan bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Olay, depo içinde alevlerin yükseldiğinin fark edilmesinin ardından ihbarla öğrenildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak ve yangının çevredeki diğer işyerleri ile alanlara sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi oluşturarak bölgedeki hareketliliği sınırladı ve olası tehlikelere karşı önlem aldı.

Olayın nedeni ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; depo içinde ve çevresinde meydana gelen hasarın boyutu yapılacak incelemeler sonucu netleşecek. Yetkililer, ilk değerlendirmelerin ardından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüleceğini bildirdi. Müdahale çalışmaları ve soğutma işlemleri devam ediyor.

İZNİK’TE SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BÜYÜK YANGIN: EKİPLER SEFERBER OLDU