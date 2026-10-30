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Kağıthane'de çatı alev aldı, bina sakinleri tahliye edildi

Kağıthane Talatpaşa'da 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın çatıyı sardı; itfaiye yaklaşık 1 saatte söndürdü, bina tedbiren tahliye edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 03:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de çatı alev aldı, bina sakinleri tahliye edildi

olay ve müdahale:

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'ta saat 00.30 sıralarında, 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı ve yoğun duman mahallede panik yarattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binaya bitişik nizamda bulunan komşu evlere yangının sirayet etmesini önlemek için dört koldan müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü; binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

komşuların anlatımı ve sonuçları:

Olay sırasında bölge sakinlerinden Harun Sir, "Ben yanda oturuyorum siren sesleri geldi, uyandım birden. Yardım etmeye geldim. Maalesef her yer kapalı olduğu için arabalar yüzünden itfaiye tam gelemedi. Çok şükür binada kimse kalmadı, herkes çıktı. Yangın halen sürüyor. İnşallah kötü bir şey olmaz. Mal kaybı illaki vardır ama can kaybı olmamıştır." sözleriyle yaşananları aktardı.

Yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak çatıda büyük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

KAĞITHANE’DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KAĞITHANE’DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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