Karaduvar'da yıldırımın çarptığı antrepoda yangın kontrol altına alındı

olay yeri ve yangının çıkışı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde tütün ve fide depolanan bir antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler antreponun büyük bölümüne yayıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

müdahale ekipleri ve söndürme çalışmaları

Söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldü; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangının daha fazla yayılması engellendi.

soğutma çalışmaları ve hasar durumu

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen antrepoda büyük çapta hasar meydana geldi. Bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor ve çevrede güvenlik tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE TÜTÜN VE FİDE DEPOLANAN ANTREPODA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.