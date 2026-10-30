Dolar 49,9305 +0,04%
Euro 55,8253 +0,08%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.452,99 -0,29%
EUR/USD 1,1187 +0,06%
Brent Petrol 111,47 +0,60%
--°

Karaduvar'da yıldırımın çarptığı antrepoda yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün ve fide depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, müdahale ile kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 02:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaduvar'da yıldırımın çarptığı antrepoda yangın kontrol altına alındı

olay yeri ve yangının çıkışı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde tütün ve fide depolanan bir antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler antreponun büyük bölümüne yayıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

müdahale ekipleri ve söndürme çalışmaları

Söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldü; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangının daha fazla yayılması engellendi.

soğutma çalışmaları ve hasar durumu

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen antrepoda büyük çapta hasar meydana geldi. Bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor ve çevrede güvenlik tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE TÜTÜN VE FİDE DEPOLANAN ANTREPODA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN...

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE TÜTÜN VE FİDE DEPOLANAN ANTREPODA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de çatı alev aldı, bina sakinleri tahliye edildi
images

İznik'te Çiçekli Mahallesi'nde soğuk depo yangını: ekipler müdahale ediyor
images

Sultanbeyli'de koli içinde 1 milyon 642 bin pregabalin ele geçirildi
images

Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu

Kağıthane'de çatı alev aldı, bina sakinleri tahliye edildi

İznik'te Çiçekli Mahallesi'nde soğuk depo yangını: ekipler müdahale ediyor

Sultanbeyli'de koli içinde 1 milyon 642 bin pregabalin ele geçirildi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat