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Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu

Kayseri İncesu'da kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dükkanların üzerine uçtu; sürücü A.D. yaralandı, dükkanlarda hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 03:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu

Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan mahalledeki dükkanların üzerine savruldu. Olay, Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı; araç sürücüsü A.D. yaralandı ve dükkanlarda maddi hasar oluştu.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobili A.D. yönetiyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç savrularak kayalıklardan düştü ve bazı iş yerlerinin üzerine indi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan A.D.'yi araç içinden çıkardı.

yapılan işlemler ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı A.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada işyerlerinde maddi hasar meydana geldiği, can kaybı olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda soruşturma sürüyor.

Yetkililer, bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak kaza nedeninin tespiti için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

KAYSERİ’NİN İNCESU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 50 METRE YÜKSEKLİKTEKİ...

KAYSERİ’NİN İNCESU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 50 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIKLARDAN DÜKKANLARIN ÜZERİNE UÇTU. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, DÜKKANLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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