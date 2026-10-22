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Gölbaşı'nda toplanan şişelerle çevre bilinci vurgulandı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri Eymir Mahallesi'nde cam ve plastik onlarca şişe toplayıp 'Temizlik İşleri Müdürlüğü' yazısıyla çevre bilincine dikkat çekti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Gölbaşı'nda toplanan şişelerle çevre bilinci vurgulandı

temizlik çalışması ve paylaşılan görüntüler:

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eymir Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında doğaya bırakılan çok sayıda cam ve plastik şişe topladı. Toplanan onlarca şişe ekipler tarafından düzenlenip yere dizilerek 'Temizlik İşleri Müdürlüğü' yazısı oluşturuldu ve çalışma anları belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

hedef: farkındalık ve ortak sorumluluk:

Yapılan paylaşımda doğal yaşamın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine dikkat çekilerek, temizliğin yalnızca belediye ekiplerinin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Yetkililer, doğal alanlara bırakılan atıkların çevreye ve canlılara zarar verebileceğini belirtti ve duyarlılık çağrısı yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise çalışmanın önemine işaret ederek Gölbaşı'nın gölleriyle, yeşil alanlarıyla ve eşsiz doğal güzellikleriyle korunması gereken bir ilçe olduğunu hatırlattı. Odabaşı, Eymir Mahallesi'ndeki temizlikte çok sayıda şişe toplanmasının hepimize önemli sorumluluklar düştüğünü gösterdiğini belirtti; hemşerilerinden gölleri, parkları ve ortak yaşam alanlarını korumalarını, çöplerini doğaya bırakmamalarını rica etti. Doğamızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Gelin, Gölbaşı'mızın doğal güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım ve çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bir çevre bırakalım.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EYMİR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ...

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EYMİR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMASINDA ÇOK SAYIDA CAM VE PLASTİK ŞİŞE TOPLADI. O ANLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILIRKEN ÇEVRE BİLİNCİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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