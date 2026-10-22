Orhangazi'de Sölöz'ün altyapısı yenileniyor: 3 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı

Orhangazi Sölöz Mahallesi'nde altyapı yatırımı sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yeni bir kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyor. Başkan vekili Şahin Biba öncülüğünde başlatılan altyapı seferberliği kapsamında çalışmalar, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Mevcut çalışmada toplam 3 bin 800 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşeniyor. Bu hattın tamamlanmasıyla evsel ve diğer atık suların güvenli şekilde toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılması hedefleniyor. Proje, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliği riskinin azaltılması amacını taşıyor.

Büyükşehir ekipleri nisan ayından bu yana 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti. Eylül ayında ise ekipler 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 27 bin 500 metrekare parke kaplama, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı; ayrıca 6 bin metreden fazla dere temizliği yapıldı. BUSKİ ekipleri ekim ayında da çalışmalarını sürdürdü.

Yerel etkiler ve çevre faydaları:

Orhangazi Sölöz Mahallesi Muhtarı Hasan Avcu, projenin sadece yerleşim alanları için değil, bölgedeki su kaynakları açısından da önemli olduğunu belirtti. Avcu, çalışmayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederek, "Bu proje sayesinde İznik Gölü daha temiz olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni kanalizasyon hattının devreye girmesiyle birlikte atık suların açık kanallara veya kontrolsüz boşaltımlara yönelmesi engellenecek; böylece hem halk sağlığı riski azalacak hem de göl ve çevresindeki ekosistem üzerindeki baskı hafifleyecek. Proje, hem bugünkü hem de gelecek nesiller için bölgenin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ'nin koordineli altyapı yatırımları, Sölöz örneğinde olduğu gibi yerel düzeyde somut sonuçlar veriyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerinin altyapı hizmetlerine erişimi artacak ve bölgesel çevre koruma hedeflerine katkı sağlanmış olacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORHANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI SÖLÖZ MAHALLESİ’NDE 3 BİN 800 METRE UZUNLUĞUNDA YENİ KANALİZASYON HATTI İMALATI GERÇEKLEŞTİRİYOR.