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Atık yağ kampanyasıyla Talas'ta çevre bilinci yayılıyor

Talas Belediyesi'nin bitkisel atık yağ kampanyasıyla dağıtılan bidonlar, ödüller ve etiketlerle geri dönüşüm ve çevre koruması teşvik edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Atık yağ kampanyasıyla Talas'ta çevre bilinci yayılıyor

Talas Belediyesi geri dönüşümü yaygınlaştırıyor

Talas Belediyesi tarafından yürütülen bitkisel atık yağ toplama kampanyası, ilçe genelinde hem evlerin hem de işletmelerin katılımıyla çevre korumasına katkı sağlamaya devam ediyor. Projede hedef, kullanılmış mutfak yağlarının kanalizasyon ve doğaya karışmasını engelleyerek ekosistemlerin korunmasını sağlamak ve atığın geri kazanım yoluyla ekonomiye kazandırılmasıdır.

Uygulama süreci ve teşvikler:

Kampanya kapsamında konutlara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıtılıyor. Çevreye duyarlı uygulamalar gösteren binalara ve işletmelere "Çevre Dostu İşletme" ve "Çevre Dostu Bina" etiketleri takdim ediliyor. Vatandaşların katılımını artırmak amacıyla belirli miktarda atık yağ getirenlere çeşitli hediyeler veriliyor; bu yaklaşım hem bilinç oluşturmaya hem de dönüşüm oranlarını yükseltmeye yönelik olarak sürdürülüyor.

Toplanan miktar ve çevresel etkisi:

2025 yılı içinde kampanya kapsamında 15 bin kilogram bitkisel atık yağ toplanarak lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi. Bu adım, Talas için önemli bir çevresel kazanım anlamına geliyor; toprağın ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi, atığın doğrudan enerji veya hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesi gibi yararlar sağlanıyor. Belediye yetkilileri, düzenli toplama ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bu başarının devam ettirilmesini hedefliyor.

Projeye katılan yerel halk ve işletmelerin artan duyarlılığı, kampanyanın sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Bitkisel atık yağların doğru yönetimi, küçük ölçekli bir uygulama gibi görünse de bölgesel ekosistem ve altyapı üzerinde olumlu etkiler bırakıyor; bu nedenle kampanyanın yaygınlaştırılması ve benzer uygulamaların desteklenmesi önem taşıyor.

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI, ÇEVRENİN KORUNMASINA...

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI, ÇEVRENİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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