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D-100'de peş peşe refüj kazası: dorsesi yola saçılan tır ve 100 metre ilerde çarpan otomobil

D-100'de kontrolden çıkan tırın dorsesi refüje çarparak yola savruldu; yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, 100 metre ileride bir otomobil de çarptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

D-100'de peş peşe refüj kazası: dorsesi yola saçılan tır ve 100 metre ilerde çarpan otomobil

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul mevkii hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır sürücüsünün kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesi yan yatarken, dorsedeki eşyalar yola savruldu ve çekici bölümünde öne doğru eğilme oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından müdahale edilip hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki ilk müdahaleler ve güvenlik önlemleri ekiplerce hızla sağlandı.

bölgede ikinci çarpma ve müdahale çalışmaları:

Tırın kaza yaptığı noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bir otomobilin de refüje çarpmasıyla bölgedeki trafik daha da etkilendi. İkinci araçta görülen hasar ve yol üzerindeki enkaz nedeniyle polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini genişletti.

Her iki kaza sonrası yapılan çalışmalarla araçların yoldan kaldırılması sağlandı ve trafik kontrollü şekilde verildi. Olay yerinde temizleme ve kurtarma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yürütüldü.

soruşturma ve trafik uyarısı:

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı ve bölgede olayın nedenine ilişkin tespitler yapılıyor. Sürücülere bu güzergâhta dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ D-100 KARAYOLU&#039;NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ORTA REFÜJE ÇARPTI, DORSESİNDEKİ EŞYALAR YOLA...

KOCAELİ D-100 KARAYOLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ORTA REFÜJE ÇARPTI, DORSESİNDEKİ EŞYALAR YOLA SAÇILDI. YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KAZANIN YAKLAŞIK 100 METRE GERİSİNDE BİR OTOMOBİLİN DE ORTA REFÜJE ÇARPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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