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Bozkır’da risk odaklı saha çalışması: heyelan ve dere ıslahı masaya yatırıldı

Özgür Örs ve DSİ heyeti, Dereiçi‑Söğüt yolundaki heyelan bölgesi ile Çağlayan ve Bozkır Çarşamba Çayı ıslah alanlarını yerinde inceledi; müdahale öncelikleri belirlendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozkır’da risk odaklı saha çalışması: heyelan ve dere ıslahı masaya yatırıldı

Saha çalışmasının kapsamı:

Konya’nın Bozkır ilçesinde altyapı ve su yönetimine ilişkin çözüm bekleyen sorunları yerinde tespit etmek amacıyla kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirildi. Çalışmaya AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Özgür Örs ile Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri katıldı.

Heyelan ve dere ıslahı alanlarında tespitler:

Heyet ilk olarak Dereiçi ile Söğüt mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından Çağlayan Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan dere ıslahı alanları yerinde incelendi.

Son olarak Bozkır Çarşamba Çayı’nda yapılması planlanan ıslah çalışmalarına ilişkin güzergahlar teknik açıdan değerlendirildi. İncelemelerde öncelik, can ve mal güvenliğinin sağlanması ile olası risklerin azaltılması olarak belirlendi.

Çalışmaların takibi ve öncelikler:

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Özgür Örs, ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğini korumak, yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek ve gerekli müdahalelerin bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak adına yürütülen tüm çalışmaların yakından takipçisi olduklarını ifade etti.

Yetkililer, saha tespitleri doğrultusunda öncelikli müdahale alanlarının belirleneceğini ve DSİ koordinasyonunda planlama ile uygulama süreçlerinin başlatılacağını bildirdi.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE ÇÖZÜM BEKLEYEN ALTYAPI VE SU YÖNETİMİ SORUNLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE ÇÖZÜM BEKLEYEN ALTYAPI VE SU YÖNETİMİ SORUNLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR SAHA İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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