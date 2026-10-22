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İlkadım’da mahalle toplantılarıyla hizmete yön veriliyor

Başkan İhsan Kurnaz, Yenidoğan buluşmasında vatandaşların taleplerini dinleyip ortak akılla hizmet, estetik düzenleme ve geri dönüşüm projelerine devam edeceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da mahalle toplantılarıyla hizmete yön veriliyor

Yenidoğan’da buluşma

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki mahalle buluşmaları kapsamında Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programda vatandaşların talep ve önerileri dikkatle dinlendi, belediye çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Serkan Akyüz, Davut Yolaydın, Özkan Şener ve Şeref Demirci, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Erkan Levent, KADEF Başkanı Şerif Korkmaz, Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Alaattin Er, teşkilat mensupları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Vatandaşla iletişim ve ortak akıl:

Kurnaz, yaptığı konuşmada mahalle buluşmalarının amacının hemşehrilerle doğrudan iletişim kurmak ve ilçeye ilişkin istişarelerde bulunmak olduğunu vurguladı. Taleplerin alınarak çözüm yollarının değerlendirildiğini söyleyen Kurnaz, kararların ortak akıl ve istişareyle alındığını belirtti.

Başkan, belediye kaynaklarının kullanımı konusunda hassasiyetlerine dikkat çekerek "milletimizin parasını yine milletimiz için kullanıyoruz" ifadesini kullandı ve bugüne kadar hesabını veremeyecekleri hiçbir işe girişmediklerini söyledi.

Hizmet, estetik ve geri dönüşüm öncelikleri:

Kurnaz, İlkadım’ı daha konforlu, ulaşılabilir ve estetik bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Belediyenin rutin hizmetlerinin öz kaynaklarla sürdürüldüğünü, çevre bilinci ve atıkların geri dönüşümü konusundaki çalışmaların da kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Gazi Park’ın Gazi Park Kafe ve Restoran olarak yeniden düzenlenmesinin hemşehrilerden olumlu geri dönüşler aldığını aktaran Kurnaz, sosyal projelere yönelik olumlu değerlendirmelerin devam ettiğini kaydetti.

Kurnaz sözlerini, "Hemşehrilerimizin katkılarıyla İlkadım’ı daha güzel yarınlara taşıyacağız" vurgusuyla tamamlayarak, bu bilinç ve kararlılıkla projelere, hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

İLKADIM İLÇESİNDE MAHALLE BULUŞMALARINDA VATANDAŞLARI DİNLEMEYE DEVAM EDEN İLKADIM BELEDİYE...

İLKADIM İLÇESİNDE MAHALLE BULUŞMALARINDA VATANDAŞLARI DİNLEMEYE DEVAM EDEN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, “HEMŞEHRİLERİMİZİN KATKILARIYLA İLKADIM’I DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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