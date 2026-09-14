Babadağ'da lezzet ve birlik: 27’nci keşkek festivali coşkuyla geçti

Babadağ'da geleneksel keşkek buluşması

Babadağ Belediyesi ile hayırseverlerin ortak organizasyonuyla düzenlenen 27’nci Geleneksel Keşkek Festivali, Babadağ Kapalı Pazar Yeri Çarşı Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde 45 kazan keşkek alana taşındı ve vatandaşlara ikram edildi; ikramlar 12.00-16.00 saatleri arasında sürdü.

Hazırlık ve üretim detayları:

Festival için hazırlıklar aylar öncesinden başladı ve son hafta içinde hız kazandı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve Keşkek Heyeti'nin çalışmasıyla, 2 tonun üzerinde et ve yaklaşık 1.300 kilogram dövme buğday kullanılarak toplamda 60 bin kişilik keşkek hazırlandı. Kumral, çalışmaları 160 kişilik bir ekibin yürüttüğünü, bu yıl üretimin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 arttığını belirtti ve misafirleri festivalde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Katılım, protokol ve atmosfer:

Etkinliğe sadece Babadağlılar değil, Denizli ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı; festival alanında uzun kuyruklar oluştu ve meydanda yoğun bir hareketlilik yaşandı. Programa, Denizli AK Parti Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım, Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Feride Dükel Kabadayılar, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karakurt, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Bütün Donamaoğlu, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel lezzetin önemi:

Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan, festivalin ilçenin kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Kaymakam Demirkoparan, hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü, Belediye Başkanı ve hayırseverlerin gece gündüz çalıştığını belirterek etkinliğin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Katılımcılar etkinlikte hem keşkek yeme fırsatı buldu hem de kültürel paylaşımlarda bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da konuşmasında, festivalin imece usulüyle hazırlandığını ve farklı görüşlerden insanların aynı sofrada buluşmasının Babadağ örneği olduğunu söyledi. Subaşıoğlu, etkinliğe katılımın yoğunluğuna dikkat çekerek, kentin bereket ve birlik mesajını öne çıkardı.

Festival boyunca geleneksel yöntemlerle hazırlanan keşkek vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen belediye, hayırseverler, iş insanları ve aşçılara teşekkürler sunuldu. Etkinlik, Babadağ’ın kültürel mirasını yaşatma çabalarının somut bir örneği olarak kayıtlara geçti ve organizatörler gelecek yıllarda da bu geleneği sürdürme kararlığını yineledi.

Not: Keşkek dağıtımının başlamasıyla festival alanında oluşan kalabalık, etkinliğin bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından ne kadar benimsendiğinin göstergesi oldu.

BABADAĞ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN İŞBİRLİĞİYLE BU YIL 27’NCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL KEŞKEK FESTİVALİ, BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FESTİVALDE 45 KAZAN KEŞKEK VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ.