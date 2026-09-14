İstanbul'daki gözaltının ardından Çağla Öz Van adliyesine sevk edildi

soruşturma ve gözaltı süreçleri:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Vanlı iş adamı Mehmet Fatih Tançalan ile ilgili işlemler devam ederken eşine de işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri İstanbul'da tamamlanan Öz, dün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a sevk edildi. Yetkililer, işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Van'daki işlemler ve adliyeye sevk:

Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Çağla Öz, sabah saatlerinde elleri kelepçeli şekilde adliyeye getirildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen sevk sırasında kamuoyuna yansıyan görüntülerde Öz'ün ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

Soruşturmayı yürüten birimler, dosya kapsamındaki gelişmeleri değerlendirerek adli sürecin devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili resmi makamların açıklamaları takip ediliyor.

Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi