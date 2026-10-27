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Gölcük'te öldürülen meclis üyesinin zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı

Gölcük'te çıkan tartışmada silahla vurulan MHP'li meclis üyesi Murat Saral öldü; yakalanan zanlının çocukluk arkadaşı olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölcük'te öldürülen meclis üyesinin zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı

Gölcük'te meydana gelen silahlı saldırı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, dün akşam saat 17.30 sıralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral (49) hayatını kaybetti. Olay, Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta gerçekleşti; ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Saral ile A.İ.U. arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine şüpheli A.İ.U. iddia edildiğine göre tabancayla Saral'a ateş etti. Olay sonrası şüpheli bölgeden kaçtı; çevrede yaptırılan araştırma sonucu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis soruşturmasında, zanlının aracını kullanarak Bursa’nın İznik ilçesine gittiği tespit edildi. Zanlı, bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı, sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin yapılması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ve emniyet kaynakları tartışmanın alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Evli ve iki çocuk babası olan Murat Saral'ın cenazesi, Tevfik Hoca Vakıf Camii'nde kılınan namazın ardından Hasaneyn Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile siyasi parti ilçe başkanları, partililer ve Saral'ın yakınları katıldı.

Siyasi ve mesleki geçmişi:

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Saral iki dönem MHP Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2024 yerel seçimlerinin ardından Gölcük Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Saral'ın, çelik konstrüksiyon işiyle meşgul olduğu belirtildi.

Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma sürüyor; emniyet birimleri çatışmanın nedenlerini ve zanlının ifadelerini detaylı şekilde değerlendiriyor.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI MURAT SARAL&#039;IN CENAZESİ, GÖLCÜK İLÇESİ TEVFİK HOCA VAKIF CAMİSİNDE...

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI MURAT SARAL'IN CENAZESİ, GÖLCÜK İLÇESİ TEVFİK HOCA VAKIF CAMİSİNDE KILINAN NAMAZIN ARDINDAN HASANEYN MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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