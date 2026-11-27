Gölcük'ü hedef alan tütün kaçakçılığı operasyonunda 300 bin makaron ele geçirildi

Gölcük'te iki iş yerine yapılan operasyonda 300 bin makaron, 2 bin 795 paket gümrük kaçağı sigara ve çeşitli tütün ürünleri ile 4 şüpheli yakalandı.