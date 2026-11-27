kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi İpekyol Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmak isteyen iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolünü kaybederek refüje çıktı ve her iki araçta da maddi hasar oluştu.

ilk müdahale ve yaralıların durumu:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta tedavi edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

trafik kontrolü ve inceleme:

Polis ekipleri, kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza nedeniyle İpekyol Bulvarı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı; kazaya karışan otomobillerden biri çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Soruşturma, çarpışmanın nedenini belirlemeye yönelik görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle devam ediyor.

ŞANLIURFA'NIN HALİLİYE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ARAÇLARDAN BİRİ REFÜJE ÇIKTI.