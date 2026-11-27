İnceleme ve müdahale:

İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi Irmak mevkisinde, 23 Kasım'da yapılan ilk gözlemlerde alanın dışından yaklaşık 100 köpeğin sıkışık şartlarda barındırıldığı ve zeminde yoğun dışkı birikintileri bulunduğu tespit edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğince 26 Kasım'da arama kararı verildi; karar doğrultusunda jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve ilgili kurum personeli adreste çalışma yürüttü.

Bulunan hayvanlar ve kimliklendirme:

Yapılan incelemede taşınmazda 126 köpek ve 29 kedi olmak üzere toplam 155 hayvan bulundu. Köpeklerin 94'ünde mikroçip tespit edildi; bunlardan 36'sı Bakanlık veri sisteminde sahipli olarak kayıtlıydı. Ayrıca 17 yetişkin köpekte mikroçip olmadığı, 15 yavru köpeğin kimliklendirme durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Barınma koşulları ve sağlık bulguları:

İncelemede hayvanların yıpranmış kulübelerde barındırıldığı, alanda yoğun dışkı birikintileri, kötü koku, keskin metal parçaları ve çeşitli atıkların olduğu belirlendi. Bazı köpeklerde kıl dökülmesi ve deri lezyonları görüldü. Çalışma kapsamında el konulan hayvanlar belediye hayvan bakımevine nakledildi ve adreste hayvan kalmadığı bildirildi.

Yasal süreç ve idari yaptırımlar:

Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme başlatıldı. İlkadım Kaymakamlığı açıklamasında, ilk incelemede mülk sahibinin rızası olmadığı için alana girilemediği; ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde hayvanların sıkışık düzenlerde tutulduğu ve alanın bitişiğinden doğal bir akarsuyun geçtiğinin tutanak altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, hayvanlarını uygun olmayan koşullarda barındıran ve bakım yükümlülüklerini yerine getirmeyen sahipli köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanacağı; yasaklı ırk veya melezi olduğu belirlenen, süresi içinde kısırlaştırılmayıp kayıt altına alınmayan köpeklere el konularak bakımevine teslim edileceği; bakımını ciddi şekilde ihmal eden veya hayvana zarar verdiği tespit edilen kişilere hayvan bulundurma yasağı getirileceği ve sistem üzerinden yeniden hayvan sahiplenmelerinin engelleneceği bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE YAKLAŞIK 100 KÖPEĞİN UYGUNSUZ KOŞULLARDA BARINDIRILDIĞI İHBARI ÜZERİNE BAŞLATILAN İNCELEMEDE, BİR ADRESTE 126 KÖPEK VE 29 KEDİ TESPİT EDİLDİ. HAYVANLAR, MAHKEME KARARIYLA BULUNDUKLARI YERDEN ALINARAK BELEDİYE HAYVAN BAKIMEVİNE TESLİM EDİLDİ.