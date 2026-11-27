şişli'de müşterisini mağdur ettiği iddia edilen lastikçi kapatıldı

Şişli'de faaliyet gösteren bir oto lastikçi, iddialara göre müşterisine herhangi bir işlem yapmadan 12 bin TL ücret alması üzerine hem polis hem de belediye müdahalesiyle karşılaştı. Olayın öğrenilmesi, mağdurun iş yerinde bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini incelemesiyle başladı.

olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Olay, 9 Kasım tarihinde gerçekleşti. Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26), çalışanların lastik değişimi ve rot balans işlemi yaptığını söylemeleri üzerine 12 bin TL ödeme yaptı. Bir süre sonra kayıtları inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadığını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuşmalar olduğunu fark ederek emniyete gidip şikâyetçi oldu.

Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

belediye incelemesi ve idari yaptırım:

Şişli Belediyesi ekipleri, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı’nda faaliyet gösteren işletme hakkında yaptığı incelemede mevzuata aykırılıklar tespit etti. İncelemelerde iş yerinin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servis faaliyetinin imar planı hükümlerine uygun olmadığı belirlendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

ŞİŞLİ'DE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYIP MÜŞTERİSİNDEN 12 BİN TL ALARAK DOLANDIRAN OTO LASTİKÇİ, BELEDİYE EKİPLERİNİN İNCELEMESİNİN ARDINDAN MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ.