Gölhisar'da gecenin sessizliğini bozan çatı yangını büyük maddi kayba yol açtı

Gölhisar'da çatı yangını geceyi felç etti

Yangın, Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında gece saatlerinde başladı. Edinilen bilgiye göre alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ekipler yönlendirildi.

Müdahale çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, çatının büyük bölümünü saran yangına uzun süre müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve ardından tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve çevrede yaşayanların uzaklaştırılması sağlandı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle apartmanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı hakkında bilgi verilmezken, yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor. Bölgedeki çalışmaların ardından hasar tespitine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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