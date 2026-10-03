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Gölhisar'da gecenin sessizliğini bozan çatı yangını büyük maddi kayba yol açtı

Gölhisar'da gece çıkan çatı yangını paniğe neden oldu; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, çatı katta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölhisar'da gecenin sessizliğini bozan çatı yangını büyük maddi kayba yol açtı

Gölhisar'da çatı yangını geceyi felç etti

Yangın, Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında gece saatlerinde başladı. Edinilen bilgiye göre alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ekipler yönlendirildi.

Müdahale çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, çatının büyük bölümünü saran yangına uzun süre müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve ardından tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve çevrede yaşayanların uzaklaştırılması sağlandı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle apartmanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı hakkında bilgi verilmezken, yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor. Bölgedeki çalışmaların ardından hasar tespitine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Burdur&#039;da çatı alevlere teslim oldu: Yangın güçlükle söndürüldü

Burdur'da çatı alevlere teslim oldu: Yangın güçlükle söndürüldü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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