Gölmarmaralı kadınların Selçuk ve Şirince gezisi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel yaşama katılımını artırmak amacıyla düzenlediği programlar kapsamında Gölmarmaralı kadınları İzmir’in Selçuk ilçesi ve ilçeye bağlı Şirince Mahallesi’ne götürdü. Gezi, katılımcılara bölgenin tarihini, doğal güzelliklerini ve özgün mimarisini yakından tanıma imkânı sundu.

Etkinlikte öne çıkan deneyimler:

Gün boyu süren programda kadınlar, günlük yaşamın temposundan uzaklaşarak birlikte vakit geçirdi. Rehber eşliğinde bölgenin tarihi noktalarını ve taş evlerle örülü Şirince sokaklarını gezen katılımcılar, sohbet ederek kaynaştı ve yeni deneyimler paylaştı. Gezi sırasında katılımcılar, gözlemledikleri kültürel dokuyu ve doğal ortamı takdir ettiklerini belirtti.

Belediyenin kültür ve sosyalleşme yaklaşımı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi daha önce olduğu gibi bu etkinlikle de kadınların sosyal hayata daha aktif katılmasını hedeflediğini gösterdi. Belediyenin 17 ilçede sürdürdüğü sosyal ve kültürel programlar kapsamında yapılan bu gezi, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Etkinlik sonunda kadınlar, düzenlenen gezi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutluluya teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer gezilerin ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA GÖLMARMARALI KADINLARA YÖNELİK İZMİR’İN SELÇUK İLÇESİ VE İLÇEYE BAĞLI ŞİRİNCE MAHALLESİ’Nİ KAPSAYAN GEZİ PROGRAMI DÜZENLEDİ.