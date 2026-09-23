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Gölpazarı MYO öğrencilerle yeni döneme merhaba dedi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı MYO'da 2026-2027 akademik yılı başladı; yaklaşık 200 öğrenci mesleki ve kültürel gelişim için ders başı yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gölpazarı MYO öğrencilerle yeni döneme merhaba dedi

yeni akademik yıl başladı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılı, yeni ve devam eden öğrencilerin katılımıyla resmen açıldı. İlçede yeniden yükselen üniversite heyecanı, kampüste ve çevresinde hareketlilik oluşturdu. Yeni dönemle birlikte eğitim faaliyetleri, sosyal ve kültürel programların entegrasyonuyla birlikte başlatıldı.

Yaklaşık 200 öğrenci Gölpazarı MYO'da ders başı yaptı; okul yönetimi öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra kişisel ve toplumsal gelişimlerini destekleyecek etkinlikler planladıklarını bildirdi.

programlar ve eğitim hedefleri:

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu yeni dönemde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sosyal Hizmetler, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ile Yerel Yönetimler programlarında eğitim verecek. Müdür Doç. Dr. Sinan Temel, kurumun vizyonunu ve önceliklerini şöyle özetledi:

Hedefimiz yalnızca öğrencilerimize mesleki eğitim vermek değil, aynı zamanda onların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır

beklentiler ve iyi dilekler:

Okul yönetimi, akademik ve idari personelle birlikte yeni dönemin öğrencilere, akademik ve idari personele fayda sağlayacak şekilde geçmesini hedefliyor. Doç. Dr. Sinan Temel, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için başarılı, sağlıklı ve verimli geçmesini diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadeleriyle döneme ilişkin beklenti ve iyi dileklerini paylaştı.

Yeni ve eski öğrencilerin bir araya gelmesiyle ilçede canlılık artarken, okulun hem yerel hem de mesleki alanda yetişmiş bireyler kazandırma hedefi ön plana çıkıyor. Eğitim-öğretim süreçlerinin hem teorik hem uygulamalı boyutlarıyla sürdürülmesi planlanıyor.

GÖLPAZARI MYO’DA YENİ EĞİTİM YILI HEYECANI

GÖLPAZARI MYO’DA YENİ EĞİTİM YILI HEYECANI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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