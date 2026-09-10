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Gönen'de yol kenarındaki sarmaşıklar panelvanı içine çekti

Gönen'de panelvan yol dışına çıkarak sarmaşıkların arasına girdi; sürücü itfaiye tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gönen'de yol kenarındaki sarmaşıklar panelvanı içine çekti

Gönen'de yol kenarındaki sarmaşıklar panelvanı içine çekti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir panelvan yol kenarındaki yoğun sarmaşıkların arasına girerek durdu. Olay, Sarıköy Mahallesi'nde gerçekleşti.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan araçta sürücü olarak bulunan kişinin adı haber kaynaklarında O.D. (33) olarak yer aldı. Panelvanın plakası 17 GG 630 olarak kaydedildi. Sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yol kenarındaki sarmaşıkların arasına saplandı.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye ekipleri, sarmaşıkları keserek araca ulaştı ve sürücüyü güvenli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hafif yaralı olduğu bildirildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken, panelvan araçta maddi hasar meydana geldi.

GÖNEN’DE KONTROLDEN ÇIKAN PANELVAN SARMAŞIKLARIN ARASINA GİRDİ

GÖNEN’DE KONTROLDEN ÇIKAN PANELVAN SARMAŞIKLARIN ARASINA GİRDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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