Yedeklerle sahada: Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı hazır oluşu test etti

Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sahada hazır oluşu test etti

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hallerine hazırlık seviyesinin sahada sınandığı kapsamlı bir faaliyet olarak icra edildi. Tatbikat süresince askeri disiplin, koordinasyon, hızlı müdahale ve teknolojik imkanların entegrasyonu öne çıktı.

Tatbikatın kapsamı ve katılımcılar:

1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından 31 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen tatbikata; 18 subay, 62 astsubay, 177 uzman erbaş ve 814 erbaş ve er olmak üzere toplam bin 71 yedek personel ile sefer görev emri bulunan 203 araç katıldı. Ayrıca 14 kamu kurum ve kuruluşu ile özel firma araç ve imkanlarıyla görev aldı. Kazakistan ve Özbekistan’dan askeri personel ise gözlemci olarak faaliyetleri takip etti.

Senaryo, teknoloji ve eğitimler:

Tatbikat senaryosunda düşman unsurlarının dronlarla düzenlediği saldırılar elektronik harp destek vasıtalarıyla tespit edildi. Tespit sonrası tank bölük timi yoğun ateş desteğiyle karşılık vererek başarılı manevralarla düşman mevzilerini ele geçirdi ve operasyon sonunda bölgede Türk bayrağı açıldı. Sürü dron saldırılarına karşı yerli ve milli çözümler kullanıldı; bu durum askerlerin farklı tehditlere karşı hızlı karar alma ve koordineli hareket etme kabiliyetini uygulamalı olarak ortaya koydu.

Yedek personele yönelik eğitimlerde mekanik nişancılık, atış, uçan göz kullanımı ve bakımı, yapay zekâ ve siber farkındalık, elektronik harp ile hibrit savaş konuları işlendi. Sefer görev emri bulunan araçların yükleme planları ve intikal faaliyetleri de sahada test edildi.

1’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel tatbikatın önemine dikkat çekerek, "Komutanlığımızca icra edilen Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım 2026 Seferberlik Tatbikatına, tugay personeli ile birlikte 18 subay, 62 astsubay, 177 uzman erbaş, 814 erbaş ve er olmak üzere toplam bin 71 yedek personel ve sefer görev emri almış 203 araç katılmaktadır. Ayrıca, 14 kamu kurum ve kuruluşları ile kapsamlı yaklaşım çerçevesinde tatbikatımıza aktif olarak katılım sağlanmaktadır" dedi.

Tatbikata adını veren Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın’ın ailesi de alanda hazır bulundu; eşi Sevda Sayın, kızı Elif Sayın ve babası Yaşar Sayın gerçekleşen faaliyetleri yerinde takip etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise tatbikat alanını ziyaret ederek askerlerle sohbet etti ve yerli-milli silah, araç ile teknolojik sistemleri yerinde inceledi.

Hukuki, idari ve özel sektör unsurlarının da katılımıyla yürütülen tatbikat, seferberlik ve müşterek faaliyetlerin uygulanabilirliğini test ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü teşkilat yapısı, yüksek hazırlık seviyesi ve modern savunma teknolojilerini sahada etkin şekilde kullanma kabiliyetini göstererek tamamlandı.

YILDIRIM-2026 SEFERBERLİK TATBİKATI: TÜRK ASKERİ GÜCÜNÜ SAHADA GÖSTERDİ