Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti: Maltepe'de iki kişi yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Mehmet T., yanında bulunan silahla ev sahibi Osman A. ile ev sahibinin eşi Nursen A.'ya ateş etti.

Silahlı saldırıda Osman A. ile eşi Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. yaralandı. Yaralı avukat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet müdahalesi ve bölgedeki gelişmeler:

Saldırının ardından şüpheli Mehmet T., bölgedeki polis ve 112 acil sağlık ekiplerine de ateş açmaya devam etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgedeki hareketlilik dronla takip edildi. Özel harekât polislerinin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek sağ olarak yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet T.'nin tehdit ve hakaret suçlarından 3 kaydının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanığı anlatımı:

Görgü tanığı Akın Gümüşoğlu, olay anında annesiyle arabada olduklarını ve yardım isteyen birinin kendilerine ulaştığını aktardı. Gümüşoğlu, yardım isteyen kişiyi önce en yakın hastaneye, ardından Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'ne götürdüğünü, şahsı konuşarak bayılmaması için ayakta tutmaya çalıştığını söyledi. Görgü tanığı, hastaneye gelenlerin ifadelerinin alındığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, emniyet ekipleri delil çalışması ve şüphelinin motivasyonunu ortaya çıkarmaya yönelik incelemelerini devam ettiriyor.

KİRACILARI OLAN ŞÜPHELİ MEHMET TAŞKAYA