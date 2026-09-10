Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda önemli miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

operasyonun kapsamı:

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere yönelik arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla iki şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi ve adreste yapılan incelemede suç unsuruna rastlandı.

ele geçirilen uyuşturucu ve işlemler:

Aramada 3 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve adli işlemler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde devam ediyor.

Jandarma kaynakları, yürütülen çalışmanın bölgedeki uyuşturucu ticaretiyle mücadele çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Konuyla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.