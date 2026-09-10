Dolar 48,4901 +0,01%
Euro 56,3992 -0,18%
Bist 14.309,78 -1,35%
Altın Gram 6.831,81 -1,76%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 105,39 +4,13%
--°

Bursa'da kargo kılığında düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, toplam 76 yıl 9 ay hapis cezası olan üç firari hükümlüyü, kargo kılığındaki operasyon dahil olmak üzere adreslerinde yakaladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da kargo kılığında düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa polisi adres çalışmasıyla üç firariyi yakaladı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu üç aranan şahsın kayıtsız olarak kaldıkları ikametleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

şahısların suç kayıtları ve yakalanma yerleri:

Operasyonlar sonucunda haklarında toplam 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı. G.E., Çukurcaköy Mahallesi'ndeki kayıtsız ikamette gözaltına alındı; hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası ve 38 suç kaydı bulunduğu belirlendi. N.S. ise Yahşibey Mahallesi'nde yakalandı; kendisi hakkında 23 yıl 1 ay hapis cezası ve 12 suç kaydı kayıtlıydı.

kargo kılığı taktiğiyle yakalama ve adli süreç:

En dikkat çekici yakalama, sürekli adres değiştirdiği tespit edilen S.A. için gerçekleştirildi. Hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan S.A.'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki kayıtsız ikameti belirlenince ekipler kargo görevlisi kılığına girerek adrese operasyon düzenledi ve şahsı ele geçirdi. Gözaltına alınan G.E., N.S. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Emniyet kaynakları, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA TOPLAM 76...

BURSA’DA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA TOPLAM 76 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu
images

Bucak'ta virajı alamayan tır devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
images

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti: Maltepe'de iki kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı