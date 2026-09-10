Bursa'da kargo kılığında düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa polisi adres çalışmasıyla üç firariyi yakaladı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu üç aranan şahsın kayıtsız olarak kaldıkları ikametleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

şahısların suç kayıtları ve yakalanma yerleri:

Operasyonlar sonucunda haklarında toplam 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı. G.E., Çukurcaköy Mahallesi'ndeki kayıtsız ikamette gözaltına alındı; hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası ve 38 suç kaydı bulunduğu belirlendi. N.S. ise Yahşibey Mahallesi'nde yakalandı; kendisi hakkında 23 yıl 1 ay hapis cezası ve 12 suç kaydı kayıtlıydı.

kargo kılığı taktiğiyle yakalama ve adli süreç:

En dikkat çekici yakalama, sürekli adres değiştirdiği tespit edilen S.A. için gerçekleştirildi. Hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan S.A.'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki kayıtsız ikameti belirlenince ekipler kargo görevlisi kılığına girerek adrese operasyon düzenledi ve şahsı ele geçirdi. Gözaltına alınan G.E., N.S. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Emniyet kaynakları, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA TOPLAM 76 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.