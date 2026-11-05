Dolar 50,0427 +0,03%
Euro 56,2882 +0,07%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.630,96 +1,19%
EUR/USD 1,1230 -0,04%
Brent Petrol 96,79 +2,29%
--°

Kitlesel protesto Atina'da öğrenciler ve öğretmenler ücretsiz eğitim istedi

Atina'da öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe, ücretsiz eğitim ve güvenli okul talebiyle anayasa değişikliğini protesto etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kitlesel protesto Atina'da öğrenciler ve öğretmenler ücretsiz eğitim istedi

Atina'da kitlesel eylem:

Atina'nın Propileia Meydanı'nda öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe ayrılması, ücretsiz eğitim ve okullarda güvenli altyapı talebiyle sokaklara çıktı. Gösteriler, Yunanistan Anayasası'nın 16. maddesinde yapılması planlanan ve özel üniversitelerin önünü açacağı öne sürülen değişiklik teklifine tepki olarak da şekillendi.

eğitim koşulları ve talepler:

Yunanistan Ortaöğretim Devlet Okulu Öğretmenleri Federasyonu (OLME) tarafından ilan edilen iş bırakma eylemi kapsamında birçok öğretmen gösterilere katıldı ve okulların fiziki altyapısındaki kötüleşmeye dikkat çekti. Göstericiler, okullara ayrılan bütçenin artırılmasını, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve ücretsiz kamusal eğitim sağlanmasını istedi.

güvenlik önlemleri ve tepkiler:

Atina kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, öğrencilere yönelik geniş çaplı kimlik kontrolleri yaptı; öğrenci derneklerinin müdahalesi üzerine bazı kontrollerin gerçekleştirilemediği aktarıldı. Üniversite metro istasyonu yerel saatle 09.30'dan itibaren hizmete kapatılırken bu karar protestocular tarafından ulaşımı zorlaştırdığı gerekçesiyle eleştirildi.

Patra kentinde ise eylemciler, son dönemde öğrencilere yönelik yaşanan aşırı sağcı saldırıları kınadı; pankartlarda "Mahallelerimizde faşistlere yer yok" ve "Öğrencilerin hak ettiği budur: Ücretsiz kamusal eğitim ve güvenli okul altyapısı" sloganları öne çıktı. Bazı pankartlarda Fransa'daki öğrenci eylemlerine atıfta bulunularak "Fransa öncülük ediyor" ifadesi taşındı.

YUNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER, KAMUSAL EĞİTİME DAHA FAZLA BÜTÇE...

YUNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER, KAMUSAL EĞİTİME DAHA FAZLA BÜTÇE AYRILMASI, ÜCRETSİZ EĞİTİM VE GÜVENLİ OKUL ŞARTLARININ SAĞLANMASI TALEBİYLE SOKAĞA ÇIKARAK, ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNÜ AÇACAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ PROTESTO ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor
images

İnegöl'de nadir kara leylek şehir merkezinde görüntülendi
images

Diş hekimliğinde mikroskop görüntülerine yapay zeka desteği
images

Koyu tüylü misafir: İnegöl’de nadir kara leylek görüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çameli'de gastronomi şöleni: unutulan lezzetler kuzine sobalarında hayat buluyor

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

Silopi'de halk eğitimi kurslarının erişim ve verimlilik gündemi

Kars'ta akşamı beyaza çeviren kar, çobanları arazide sınadı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam