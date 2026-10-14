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Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Sakarya Arifiye’deki Goodyear lastik fabrikasında saat 05.10’da pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki Erkan Kundo hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:26

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Goodyear fabrikasında pres kazası

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Goodyear lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir çalışan yaşamını yitirdi. Olay sabah vardiyasında gerçekleşti ve yerel ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, saat 05.10 sıralarında fabrika içinde çalışan Erkan Kundo (33), pres makinesine sıkıştı. Olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kundo’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

İşlemler ve soruşturma:

Cenaze, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; yetkili kurumların incelemeleri devam ediyor.

Haberde adı, yaşı, olay yeri ve otopsi merkezine ilişkin bilgiler korunmuştur. Resmi soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda yeni gelişmeler takip edilecektir.

ARİFİYE İLÇESİNDEKİ GOODYEAR LASTİK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, PRES MAKİNESİNE...

ARİFİYE İLÇESİNDEKİ GOODYEAR LASTİK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, PRES MAKİNESİNE SIKIŞAN 33 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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