Teşkilat değerlendirmesi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında il başkanlığında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilatın sahadaki hazırlıkları ve organizasyon yapısı ele alındı.

Toplantı katılımcıları:

İl başkanlığında düzenlenen programda koordinatörler, ilçe başkanları ile merkez ilçeler teşkilat ve seçim işleri başkanları yer aldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Programın ana başlığı 'Bölge Sandık ve Görevlendirmeleri' olarak belirlenirken, teşkilat çalışmaları ve saha planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda görev dağılımları ve saha hareket planlarının uyumlu biçimde yürütülmesine vurgu yapıldı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK BAŞKANLIĞINDA, TEŞKİLAT MENSUPLARININ KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.