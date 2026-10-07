Üvezin nadir yılı: Sivas'ta iki yılda bir yetişen meyve siparişle satılıyor

Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde doğada kendiliğinden yetişen üvez meyvesi, iç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde Ağustos ve Eylül aylarında toplanıyor. Doğal yetişimi ve halk arasında bilinen şifalı özellikleri nedeniyle talep gören üvez, bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilen bir ürün olarak öne çıkıyor.

hasat ve işleme:

Üvez meyvesi toplandıktan sonra olgunluğa ulaşana kadar bekletiliyor ve bazı üreticiler tarafından çürümeye bırakılıyor; bu süreç meyvenin tüketim ve kullanım biçimlerine göre uygulanan geleneksel bir uygulama olarak aktarılıyor. Özellikle iki yılda bir meyve verme özelliğiyle dikkat çeken üvez ağaçlarında, bir yıl bol meyve olurken bir sonraki yıl ürün neredeyse yok denecek kadar azalıyor.

bu yıl satış ve arz durumu:

Bu yıl bölgede verimin düşük olması üzerine satıcılar ürünü ön sipariş usulüyle pazarlamaya başladı. Kilosu 200 TL olarak belirlenen üvez, satışa çıktıktan günler sonra tükenirken, esnafın eline bu yıl sınırlı miktarda ürün ulaştı. Esnaf Ahmet Şarkışla, kendilerine yalnızca 30 kilo meyve geldiğini, getirdiği 20 bağtan geriye 4 bağ kaldığını söyledi ve dört gün içinde yaklaşık 10 köy dolaşmasına rağmen meyve bulamadığını aktardı.

Şarkışla, "Bu sene üvez meyvesi yok denecek kadar az yetişti. Elimizde başka hiç yok, şu an olanlarda da üzerinde alıcının ismi yazıyor" ifadelerini kullandı. Geçen yıl fiyatın 100 TL olduğunu, bu yıl fiyatın 200 TL'ye çıktığını ancak ürünün buna rağmen hızla tükendiğini belirtti.

İki yılda bir ürün veren üvez ağaçlarının döngüsü ve bu yılki düşük verim, hem üretici hem de tüketici tarafında taleple arz arasındaki dengenin zorlandığını gösteriyor.

AHMET ŞARKIŞLA