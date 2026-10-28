Gövde, motor, aviyonikten yaz stajına: TUSAŞ lisesinin havacılık rotası

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan okul, havacılık ve savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor. Okulda uçak gövde-motor ve aviyonik başta olmak üzere bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel bakım ve onarım, elektrik tesisatları, robotik kodlama, web programcılığı ve yazılım eğitimleri veriliyor. Eğitim setleri ve çalışır durumdaki uçak sayesinde öğrenciler teoriyi atölyede uygulama imkânı buluyor.

Eğitim programları ve atölye uygulamaları

Okulda hem mesleki hem akademik dersler tüm bu alanlarla entegre şekilde yürütülüyor. Uçak Bakım Alanı Gövde Motoru Öğretmeni Muhammed Burak Küçükoğlu'nun aktardığı gibi, atölyede öğrenciler uçak sistemlerini doğrudan tanıyor; yakıt kontrol sistemleri, hidrolik ve yangın algılama sistemleri gibi bileşenler üzerinde uygulamalı eğitim yapılıyor. Burada kullanılan valfler, yollar ve gösterge sistemlerinin tamamı uçaklardaki uygulamaları yansıtıyor; öğrenciler meslek hayatına başladıklarında gördüklerini doğrudan uygulayabiliyorlar. 12'nci sınıfa geldiklerinde haftanın üç günü staja gidiyorlar.

Staj ve uluslararası fırsatlar

TUSAŞ ile imzalanan iş birliği çerçevesinde başarılı öğrencilere burs, staj ve istihdam önceliği tanınıyor. Ayrıca okul, TUSAŞ akreditasyonu ve Erasmus projeleri kapsamında öğrencilere Avrupa merkezlerinde 20 günlük uçak bakımı programları sunuyor; öğrenciler Almanya, Romanya ve Macaristan gibi ülkelere gidiyor. Okul aynı zamanda yabancı dil eğitimi, pansiyon ve burs gibi destekler sağlayarak mesleki gelişimi güçlendiriyor.

Mezun istihdamı ve sektör bağlantıları

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL Müdürü Süleyman Civan, 2019'da TUSAŞ ile imzalanan protokolün ardından okulun sektöre doğrudan katkısına dikkat çekerek, "Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 60'ı TUSAŞ'ta iş bulma imkânına sahip oluyor" dedi. Mezunlar ayrıca TAİ, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'a parça üreten firmalarda da istihdam ediliyor. Makine Teknolojileri Alan Şefi Ümit Kesekler ise öğrencilerin önce eğeleme ve gönye işlemleriyle başlayıp sonra torna ve freze tezgahlarında uygulama yaptıklarını, laboratuvarda CAM programlarıyla Ar-Ge çalışmalarına geçtiklerini belirtiyor.

Öğrenciler okulun sunduğu imkanların kariyer planlarına doğrudan katkı sağladığını vurguluyor. 11. sınıf öğrencisi Arif Kamil Yaşar, "Ülkemizde makine teknisyeni açığı çok fazla ve ben de bu açıkları kapatmak istiyorum" derken, 12. sınıf aviyonik öğrencisi Melike Sultan Yılmaz, 11. sınıf yazında TUSAŞ'ta staj yaptığını ve Erasmus kapsamında Almanya'da 14 günlük staj gerçekleştirdiğini aktarıyor. Her iki öğrenci de okulun hem akademik hem de iş hayatına hazırlama yönünü öne çıkarıyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BULUNAN TUSAŞ ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARIYLA ÖĞRENCİLERİ GELECEĞİN TEKNİSYENLERİ VE MÜHENDİSLERİ OLARAK YETİŞTİRİYOR.