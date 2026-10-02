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Göynükte asfalt ziftiyle yapışan şahin Metin Keskin'in müdahalesiyle hayata döndü

Bolu'nun Göynük ilçesinde kanatları sıcak asfalta bulaşan şahin, Gürpınar Köyü Muhtarı Metin Keskin'in müdahalesiyle temizlenip doğaya salındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Göynükte asfalt ziftiyle yapışan şahin Metin Keskin'in müdahalesiyle hayata döndü

Gürpınar muhtarının müdahalesiyle kurtarılan şahin doğaya geri bırakıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yol kenarında uçamaz halde bulunan bir şahin, Gürpınar Köyü Muhtarı Metin Keskin tarafından fark edildi. Kuşun kanatlarına yol üzerinde dökülen sıcak asfalttaki zift bulaşmıştı.

Müdahale ve bakım:

Tarlasından evine dönen Keskin, şahini alarak evine götürdü ve kendi imkanlarıyla kanatlardaki asfalt ve zifti temizledi. Kuşun kanatları yıkandı, bakım yapıldı ve yeniden uçabilecek duruma gelmesi sağlandı. Keskin, olayı anlatırken "Tertemiz temizledik. Asfalt ziftini tamamen temizledik." diye konuştu.

Doğaya salınma ve önemi:

Kanatları temizlenen şahin, uçabilecek hale geldikten sonra doğaya bırakıldı. Keskin, şahinin avlanmak için yere indiğini ve orada yola dökülen asfalta bulaştığını belirterek, "Doğaya çok yararlı bir hayvan, kartal parçası bu" ifadelerini kullandı.

Olay, yol kenarlarına dökülen malzemelerin yaban hayatı üzerindeki etkisini hatırlatırken, yerel müdahalenin ve doğru bakımın yaralı ya da yapışmış kuşların yaşam şansını artırdığına işaret etti.

Bolu’da sıcak asfalta yapışan şahin, muhtarın müdahalesiyle kurtarıldı: &quot;Tertemiz...

Bolu’da sıcak asfalta yapışan şahin, muhtarın müdahalesiyle kurtarıldı: "Tertemiz temizledik"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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