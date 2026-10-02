Karabük parkları 160'tan fazla kamerayla 7/24 izlenecek

Karabük genelinde yeni izleme ağı

Karabük Belediyesi, kent genelindeki park, çocuk oyun alanları ve sosyal yaşam bölgelerinin güvenliğini artırmak amacıyla 160'tan fazla güvenlik kamerasını devreye aldı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla kurulan sistemde yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özellikli kameralar kullanıldı; böylece parklarda 7 gün 24 saat anlık takip yapılabiliyor.

Amaç ve teknik özellikler:

Kullanılan kameraların, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) standartlarında çalıştığı bildirildi. Sistem; özellikle çocukların güvenliğini sağlamak, kamu mallarının korunmasını desteklemek ve parklara zarar veren kişilerin tespit edilmesini amaçlıyor. Düşük ışık koşullarında görüntü alabilen kameralar, gece de izleme ve kayıt imkânı veriyor; böylelikle olaylara müdahale ve sorumluların belirlenmesi kolaylaşacak.

Başkanın değerlendirmesi ve yaptırım kararı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yapılan uygulamayı kamu hizmetlerinin korunmasına yönelik kararlı bir adım olarak tanımladı. Çetinkaya, "Birçok parkımızda, sosyal alanlarımızda gördüğünüz üzere kamera sistemini kurmuş bulunuyoruz. Bu saatten sonra bizim problemimiz değil; parka, çocuklarımızın, ailelerimizin, kameraların ortak kullanım alanlarına zarar verenler bu saatten sonra kendi düşünsün" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetinkaya, belediye hizmetlerinin vergilerle kurulduğunu hatırlatarak hizmetlerin korunması konusunda takipçi olacaklarını vurguladı: "Çünkü bunları biz halktan topladığımız vergilerle kuruyoruz. Onlar belediyemize, devletimize katkı veriyorlar ve biz de bu parkları, işte gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl, bakın çocuklarımız eğleniyor. Karabük Belediyesi olarak bunun sonuna kadar takipçisiyiz." Ayrıca ortak kullanım alanlarına zarar veren ve uygunsuz davranışta bulunanlara en yüksek miktardan ceza uygulanması talimatı verildi.

Kurulan sistem, hem vatandaşların güvenlik algısını güçlendirmeyi hem de kamusal alanların korunmasını sağlamak için uzun dönemli bir önlem olarak konumlandırıldı. Belediye yetkilileri, izleme faaliyetlerinin vatandaşların güvenliği ve kamu düzeni çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

KARABÜK BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ PARK, ÇOCUK OYUN ALANLARI VE SOSYAL YAŞAM ALANLARININ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 160'TAN FAZLA GÜVENLİK KAMERASINI DEVREYE ALDI.