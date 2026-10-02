Muhtarın müdahalesiyle sıcak asfaldan kurtarılan şahin doğaya salındı

Olayın ayrıntıları:

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyünde tarlasından evine dönen muhtar Metin Keskin, yol kenarında uçamayan bir şahin fark etti. Kuşun kanatlarına sıcak asfalta dökülen zift yapışmıştı ve bu durum şahinin uçmasını engelliyordu.

Müdahale ve bakım:

Keskin, şahini alarak evine götürdü. Burada kanatlara yapışan asfalt ve zift kendi imkanlarıyla temizlendi, kuş titizce yıkanıp bakım gördü. Temizleme işleminin ardından şahinin kanatları yeniden işlev görür hale geldi ve uçabilecek duruma geldiği gözlendi.

Yerel sorumluluk ve doğaya dönüş:

Metin Keskin yaşadığı olayı şöyle anlattı: 'Şahin avlanmak için yere inmiş, yerde de yola atılan asfalta bulaşmış. Asfalt üzerine bulaşınca uçamaz olmuş. Ben şahini yol kenarında buldum. Asfalt ziftini tamamen temizledik. Şahinimizi doğaya bırakacağız. Doğaya çok yararlı bir hayvan, kartal parçası bu.' Keskin'in hızlı müdahalesi sayesinde kuş, bakım sonrası doğaya bırakıldı ve yaşamını sürdürebilecek duruma kavuştu.

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE YOL KENARINDA KANATLARI SICAK ASFALTA BULAŞTIĞI İÇİN UÇAMAYAN ŞAHİN, GÜRPINAR KÖYÜ MUHTARI METİN KESKİN TARAFINDAN KURTARILDI. KESKİN, EVİNE GÖTÜRDÜĞÜ ŞAHİNİN KANATLARINA YAPIŞAN ASFALT VE ZİFTİ TEMİZLEDİKTEN SONRA KUŞU YENİDEN DOĞAYA BIRAKTI.