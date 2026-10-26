Gözlerde sararma ihmal edilmemeli: safra yolu ve pankreas hastalıklarının uyarısı

Liv Hospital Ulus Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Acarlı, safra yolları ile pankreas hastalıklarının bazen benzer, bazen farklı belirtilerle ortaya çıktığını ve bu bulguların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Gözlerde sararma, koyu renkli idrar, tekrarlayan karın ağrısı, sırta yayılan ağrı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi şikâyetlerin önemine dikkat çekti.

belirtiler ve acil uyarılar:

Prof. Dr. Koray Acarlı, karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi yakınmaların bazen safra yolları veya pankreas sorunlarının ilk işaretleri olabildiğini belirtti. Ateş, titreme ve sarılık bir arada görülüyorsa bunun enfeksiyon işareti olabileceğini ve acil değerlendirme gerektiğini söyledi. Ayrıca açıklanamayan kilo kaybı, yeni başlayan diyabet ve kalıcı ya da giderek artan karın ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini ekledi.

nedenler, tanı ve tedavi yaklaşımları:

Safra yollarındaki daralmalar; geçirilmiş ameliyatlar, iltihabi hastalıklar, safra taşları veya tümörler nedeniyle oluşabilir. Daralma safranın akışını engelleyerek sarılık, kaşıntı, koyu idrar ve açık renkli dışkı gibi belirtilere yol açar; daralmanın nedeninin saptanması için ayrıntılı inceleme gereklidir.

Safra yolundaki taşlar safranın akışını tıkayarak ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Prof. Dr. Acarlı, tedavide gecikmenin enfeksiyonun kana yayılması gibi ağır sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Klatskin tümörleri olarak bilinen, safra yollarının karaciğerden çıktığı birleşim bölgesindeki tümörlerde tedavi kararı hastalığın yaygınlığına ve çevre dokularla ilişkisine göre veriliyor; uygun vakalarda cerrahi ile tümörlü doku ve gerektiğinde karaciğerin bir bölümü çıkarılabiliyor.

Kolanjiokarsinom (safra yolu kanseri) durumunda tümörün yerleşimi ve yayılımı tedavi seçeneklerini belirliyor; bazı hastalarda cerrahi, bazılarında ise ilaç tedavileri ve safra akışını sağlamak üzere girişimler gündeme gelebiliyor. Pankreas kanserinin özellikle erken evrelerde belirgin şikâyet vermeyebildiğini, bu nedenle açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, üst karın veya sırta yayılan ağrı, sarılık ve yeni diyabet gibi bulguların önem taşıdığını belirtti.

Akut pankreatit, üst karın bölgesinde ani başlayan ve sırta yayılabilen şiddetli ağrı, bulantı ve kusma ile seyreder; safra taşları bu tabloyu başlatan önemli bir neden olabilir. Prof. Dr. Acarlı, şiddetli ve geçmeyen karın ağrısı durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

erken değerlendirme tedavi seçeneklerini artırır:

Tedavi planı hastaya özel olarak belirlenir; bu süreçte muayene, kan testleri ve uygun görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilmelidir. Prof. Dr. Acarlı, açıklanamayan sarılık, ateşle birlikte görülen karın ağrısı, şiddetli ve geçmeyen ağrı ile istemsiz kilo kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Erken değerlendirme, hem tanıyı netleştirir hem de tedavi seçeneklerini genişletir.

PROF. DR. KORAY ACARLI