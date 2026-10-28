Cumhuriyet coşkusu masa tenisinde hayat buldu: Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şampiyonlar belli oldu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sporla renklendi

Denizli'de Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenleyerek öğrencilerine hem rekabet hem de birliktelik fırsatı sundu. Okulun 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı organizasyon, kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi ve Cumhuriyet'in 103. yılına özel coşkulu bir programın parçası oldu.

turnuva sonuçları:

Turnuvada kızlar kategorisinde birinciliği 9/C sınıfı öğrencisi Ceren Durna elde etti. Aynı kategoride 9/A sınıfından Rüveyda Mutlu ikinci, 9/A sınıfı öğrencisi Sümeyye Merpez üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise kürsünün en üst basamağına 10/C sınıfından Ali Feyzi Gönen çıktı. İkinci sırayı 9/E sınıfı öğrencisi Muhammed Elbishbeshy, üçüncülüğü ise 10/D sınıfından Zaid Dal aldı. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalya takdimi yapıldı.

okul yönetiminin değerlendirmesi:

Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüsrev Odabaşı, turnuva sonrası yaptığı konuşmada sporun eğitim sürecindeki önemine vurgu yaptı. Odabaşı, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve takım ruhunu geliştirmelerine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca bu tür organizasyonların okul yaşamına farklı bir heyecan kattığını, dostluk ve centilmenlik gibi değerleri pekiştirdiğini ifade etti.

etkinliğin öğrenciler ve okul üzerindeki etkisi:

Okul bünyesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası, yalnızca madalya ve derece yarışının ötesinde sosyal bir öğrenme ortamı yarattı. Öğrenciler maçlar boyunca rekabetin yanı sıra dayanışma ve fair play değerlerini deneyimleyerek, ders dışı becerilerini sahada gösterme imkânı buldu. Müdür Odabaşı'nın da belirttiği gibi, okul yönetimi gençlerin spor, sanat ve kültür alanlarındaki gelişimini ders başarılarıyla eşdeğer önemde görüyor.

Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı programına sportif bir boyut ekleyerek öğrenciler arasında unutulmaz anlar bıraktı. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerin çabası okuldaki kutlama coşkusunu artırırken, madalya takdimiyle başarılar resmiyet kazandı ve katılımcı gençlere takdir gösterildi.

DENİZLİ’DE SERVERGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI SPORUN HEYECANIYLA KUTLADI. 9 VE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KATILDIĞI MASA TENİSİ TURNUVASINDA KIZLAR VE ERKEKLER KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİREN İSİMLER BELLİ OLDU.