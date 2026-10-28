Kartal'ın dördüncü Fenerbahçe dönemi: 132 günde başarı, eleştiri ve vedalar

görev süreci ve ayrılık:

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sezon öncesi takımın başına dördüncü kez getirildikten sonra toplam 132 gün görevde kaldı. Kartal, sarı-lacivertlilerin başında ilk olarak basına yansıyan verilere göre 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Görev sürecinde yaşanan dalgalanmalar, derbide alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası yönetim kuruluyla yapılan görüşmenin ardından Kartal'ın istifa kararı almasıyla sonlandı.

Kartal, 10 Eylül tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçın ardından basın toplantısında istifa kararı aldığını duyurmuş; daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın ısrarıyla göreve devam etmişti. Bu ikinci süreçte ise art arda gelen başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

avrupa başarısı ve lig performansı:

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan ekip, İsmail Kartal yönetiminde sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Lyon'u elemeyi başararak 18 yıl sonra Devler Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Grup aşamasında ise Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup oldu. Avrupa kupalarında toplam 9 maçlık süreçte Kanarya, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti.

Buna karşın Trendyol Süper Lig'de başlangıç istenen düzeyde olmadı. Sezonun açılış haftalarında Ankara'da Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, 2. haftada Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı. 3. haftada Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönüldü; ancak 4. haftada Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilgi geldi. Gaziantep FK deplasmanından golsüz eşitlikle dönüldüğünde takım 5 hafta sonunda sadece 7 puan toplamıştı.

6. haftadan itibaren Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarından üçer puan çıkarılarak kısa bir yükseliş serisi yakalansa da 9. haftada Galatasaray deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgiyle takım ligde 5.'liğe geriledi ve puan durumu 16 puan seviyesinde kaldı. Kartal yönetimindeki takım, ligde 9 hafta sonunda 11 puan kaybı yaşamış oldu.

derbi bilançosu:

Bu sezon İsmail Kartal, geçmiş dönemlerindeki derbi performansının gerisinde kaldı. İlk derbi Beşiktaş karşısında Kadıköy'de oynandı ve Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu; 9. haftada ise deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilerek oynadığı iki derbiden de puan çıkarılamadı.

istatistikler:

Kartal'ın teknik direktörlük kariyeri içinde Fenerbahçe ile daha önce elde ettiği başarılar dikkati çekse de bu dönemde takımın lig puan ortalaması 1,78 olarak kaydedildi. 65 yaşındaki çalıştırıcı, sezon boyunca 9'u Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Yönetim, Kartal ile karşılıklı anlaşarak ayrılığı ilan ederken, kulüp içinde hem Avrupa'da sağlanan başarıların hem de ligde ve derbilerde yaşanan sorunların değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın daha önce taraftara hocaya ve oyunculara destek çağrısı yaptığı süreç; sonuçlardaki dalgalanmayla birlikte teknik kadro kararlarına yansıdı.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL, 4. DÖNEMİNDE 132 GÜN GÖREVDE KALDI. (ARŞİV)