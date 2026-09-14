Dolar 48,6192 +0,13%
Euro 56,1252 -0,35%
Bist 14.239,73 -1,57%
Altın Gram 6.804,98 -1,26%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,46 +3,68%
--°

Göztepe galibiyet hasretiyle son sıraya demir attı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, ilk 5 haftada galibiyetle tanışamadı; 2 puanla son sırada, savunmada 13 gol yedi ve kırılgan bir görüntü sergiledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe galibiyet hasretiyle son sıraya demir attı

Göztepe'nin kötü başlangıcı lig tablosuna yansıdı

Trendyol Süper Lig'de sezona beklentilerin uzağında başlayan Göztepe, ilk 5 haftalık periyodun sonunda galibiyetle tanışamayan tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar, yaz dönemi hazırlıklarında yenilgi yüzü görmemesine rağmen ligin açılış maçlarından itibaren istikrarlı bir sonuç alamadı ve şu an itibarıyla 2 puanla son sırada bulunuyor.

maçların özeti:

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, ikinci haftada evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-2, dördüncü haftada sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 yenilen ekip, son haftada Alanyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Bu sonuçlar ekipte henüz galibiyet sevinci yaşanamadığını net biçimde ortaya koyuyor.

savunma zaafları ve gelecek beklentisi:

Geçmiş sezonlarda savunma hattıyla öne çıkan Göztepe, bu sezon kırılgan bir görüntü veriyor. İlk 5 maçta kalesinde toplam 13 gol gören takım, maç başına ortalama 2.6 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen takımı konumuna geldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu aldığı puanlarla alt sıralarda yer alıyor.

İzmir ekibi için önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı kritik önemde; camia, sahasında alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligin alt sıralarından uzaklaşmayı hedefliyor. Takımın performansında savunma disiplininin yeniden sağlanması ve küçük detaylardaki iyileşmeler, kısa vadede puan kazanma şansını belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

ALANYASPOR VE GÖZTEPE MAÇI

ALANYASPOR VE GÖZTEPE MAÇI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'nın gururu: Yunusemre judosunda iki genç şampiyon
images

Oklar rüzgârla yarıştı: Erzincan'da geleneksel okçuluk şampiyonası tamamlandı
images

Yeşilkaya'da halı saha gençleri sahaya çekti, köyler arası lig kuruldu
images

Altay krizle mücadele ediyor: altyapı gençleri umut mu risk mi?

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul zilinden umut mesajına: Trabzon'da 2026-2027 dönemi başladı

Ailem Güvende soruşturmasında dijital materyaller müstehcen görüntüleri dosyaya taşıdı

Lenfomanın sessiz uorgularını görmezden gelmeyin

Jandarmadan okulların ilk gününde kapsamlı servis denetimi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi