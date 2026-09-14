Kepez’te 402 metrelik pistte hız ve refleks savaşı: ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kepez Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleşti. Yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular katıldı ve kısa mesafede en yüksek performansı ortaya koymak için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, antrenman ve sıralama turlarının ardından final etabıyla tamamlandı. Yarışlarda 402 metrelik bölüm kullanıldı; bu parkurda motor gücü, hız, refleks ve sürüş becerisi ön plana çıktı. İzleyiciler, koşulların getirdiği gerilim ve yarışçıların performanslarıyla adrenalin dolu anlar yaşadı.

yarış düzeni ve kategoriler:

Etkinlikte sporcular, Sınıf 1 (Street), Sınıf 2 (Super Street), Sınıf 3 (Pro-Street), Sınıf 4 (Drag), Sınıf 5 (Pro-Drag) ve Sınıf 6 (Super Pro Drag) olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele etti. Her kategori için antrenman, sıralama turları ve ardından eleme usulü final yarışları yapıldı. Kısa mesafe ve yüksek ivmelenme gerektiren drag formatı, araç hazırlığı ve sürücü refleksinin önemini artırdı.

Yarış organizasyonu, teknik kontrol, zamanlama ve güvenlik önlemleri ile standartlara uygun şekilde yürütüldü. Hem deneyimli pilotlar hem de bu disipline yeni adım atan yarışçılar pisti paylaştı; dereceye girmek için yapılan ataklar ve rekabet dikkat çekti.

ödül töreni ve dereceye girenler:

Yarışların sona ermesinin ardından Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Etkinlik, sporcuların yanı sıra motor sporlarına ilgi duyan çok sayıda vatandaşı da bir araya getirdi.

13 saniye ve üzeri: Ali İnandım birinci, Fatih Bakır ikinci.

12-13 saniye: Ümit Çalışkan birinci, Gökhan Gülderen ikinci, Mehmet Yıldırım üçüncü.

11-12 saniye: Onur Akın Çakıcı birinci, Ali Fırtına ikinci.

10-11 saniye: Ahmet Çalışkan birinci, Erdinç Erdoğan ikinci, Satılmış Yiğit üçüncü.

9-10 saniye: Murat Kaplan birinci, Emre Erdoğan ikinci, Muhammed Pişkin üçüncü.

8 saniye kategorisi: Kadir Akalın birinciliği elde etti.

Kepez'te düzenlenen bu ayak, katılımcılar ve izleyiciler açısından verimli geçti; organizasyonun sorunsuz tamamlanması ve ödüllerin sahiplerine ulaştırılması ile etkinlik başarılı şekilde sonlandı.

TÜRKİYE OTODRAG ŞAMPİYONASI’NIN 3. AYAK YARIŞLARI, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN SPORCULARIN KATILIMIYLA KEPEZ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI. YARIŞLARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN DERECEYE GİREN SPORCULAR İÇİN ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ.