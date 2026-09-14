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Sarı kırmızılılarda ilk darbe: Kayseri Kadın FK evinde 3-0 yenildi

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarı kırmızılılarda ilk darbe: Kayseri Kadın FK evinde 3-0 yenildi

Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 3. haftasında ilk mağlubiyetini yaşadı

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında evindeki karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar, sezon başındaki olumlu başlangıcın ardından ilk kez puan kaybı yaşadı.

Sezon özeti ve önceki maçlar:

Kayseri, sezona Sultabeyligücü Spor galibiyetiyle başlamıştı. İkinci haftada ise deplasmanda 1207 Antalyaspor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından üç hafta sonunda takımın hanesinde 4 puan bulunuyor.

Gelecek program ve beklentiler:

Ligin 4. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşılaşacak. Teknik ekip ve oyuncular, ilk mağlubiyetin ardından toparlanma ve eksikleri giderme yönünde adımlar atmayı hedefliyor.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ BU SEZON LİGDEKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ BU SEZON LİGDEKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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