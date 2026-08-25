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suriye'de sdg'nin feshi: mazlum abdi sürecin tamamlandığını açıkladı

Mazlum Abdi, SDG'nin feshedildiğini ve örgüt unsurlarının Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonunun tamamlandığını, anadilde eğitim taahhüdünü duyurdu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Elif Demir

suriye'de sdg'nin feshi: mazlum abdi sürecin tamamlandığını açıkladı

Açıklama ve toplantı detayları:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve görevine bağımsız bir askeri güç olarak son verildiğini açıkladı. Abdi, söz konusu açıklamayı başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Basın toplantısına Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Abdi, fesih kararının Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakata ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Entegrasyon süreci:

Abdi, örgütün "bağımsız bir askeri güç" olarak işlevinin sona erdiğini ve birliklerin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunun uygulama mekanizmalarının hayata geçirileceğini ifade etti. Basın toplantısının ardından Abdi, uygulama mekanizmalarını ve entegrasyon süreçlerini görüşmek üzere Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Yetkililer, entegrasyonun hangi aşamalardan oluştuğu ve tugayların Suriye ordusuna dahil edilmesine ilişkin uygulama takviminin önümüzdeki dönemde şekilleneceğini belirtti. Abdi, gelişmeyi ülke için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Kürtçe eğitim ve siyasi taahhütler:

Toplantıda ayrıca anadilde eğitim hakkı gündeme geldi. Abdi, Şara'nın anadilde eğitim hakkının korunması yönünde olumlu ve açık bir tutum sergilediğini söyledi ve bu kararın bu yıl içinde uygulanması için çalışacaklarını belirtti.

Abdi, konuşmasında farklı kimlikleri de kapsayan bir yeniden inşa perspektifi vurguladı: "Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil tüm halkı kucaklayan, çocuklarımızın geleceğini koruyan ve onlara onurlu bir yaşam sunan yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmek istiyoruz."

Yetkililerin ifadelerine göre, fesih ve entegrasyon kararı Suriye siyasi denkleminde yeni bir safhaya işaret ediyor; bundan sonraki sürecin barış, istikrar ve yeniden inşa odaklı olması hedefleniyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin feshedilerek Suriye...

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini açıkladı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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