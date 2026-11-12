Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

Refah ziyareti ve Hamilton'ın değerlendirmesi

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada bölgedeki durumu sert ifadelerle değerlendiren Hamilton, insanların temel haklarından mahrum bırakılmasını büyük bir adaletsizlik olarak nitelendirdi.

Hamilton paylaşımında, "İsrail’in sürdürdüğü soykırım korkunç boyutlarda. İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılması büyük bir adaletsizlik. Hiçbir insanın hayatı, bir başkasının hayatından daha az değerliymiş gibi muamele görmemeli. İnsanları içeride tutmak için kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran bu yerin dışında dururken aklımdan geçen tek şey yardım etmek için içeri girebilmekti" ifadelerini kullandı.

Yardım tırlarının bekleyişi ve engeller:

Hamilton, Refah'ta çok sayıda gıda yüklü tırın içeri girebilmek için beklediğine tanık olduğunu belirtti ve bu tırların düzenli olarak ülkeye girişine izin verilmediğini veya ciddi şekilde geciktirildiğini söyledi. "Konuştuğum sıradaki ilk tırın şoförü, 12 saatten uzun süredir beklediğini söyledi" diyen Hamilton, yakınlardaki lojistik merkezinde yardım çalışanlarının yoğun çabasına şahit olduğunu aktardı.

Hamilton ayrıca geri çevrilen yardım malzemelerine dikkati çekti: "Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları bile geri çevriliyor." Bu duruma tepki gösteren pilot, İsrail'in ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek yardım tırlarının girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Hamilton'ın çağrısı ve insani vurgu:

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2021'de şövalye unvanı verilen Hamilton, gözlemlerinin ardından insanların yaşadığı acılara alışılmasını reddettiğini belirtti. Paylaşımında, "Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini biliyorum. Sadece izlemek yerine bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu da... Onların yaşadığı acılara alışmamızı istemiyorum. Gözlerimizi başka yöne çevirmemizi istemiyorum" çağrısını yineledi.

Hamilton'ın açıklamaları, Refah Sınır Kapısı'ndaki insanî yardım sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, yardım erişimi ve ateşkes yükümlülüklerinin uygulanması konusundaki uluslararası endişelere dikkat çekti.

FORMULA 1 PİLOTU LEWİS HAMİLTON, GAZZE ŞERİDİ İLE MISIR ARASINDAKİ TEK GEÇİŞ NOKTASI OLAN REFAH SINIR KAPISI'NA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "İNSANLARIN ÖZGÜRLÜKLERİNDEN, GÜVENLİKLERİNDEN VE ONURLARINDAN MAHRUM BIRAKILMASI BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK. HİÇBİR İNSANIN HAYATI, BİR BAŞKASININ HAYATINDAN DAHA AZ DEĞERLİYMİŞ GİBİ MUAMELE GÖRMEMELİ" DEDİ.