Uluslararası katılım ve etkinlik yapısı:

36 ülkeden 725’in üzerinde katılımcıyla kapılarını açan Growtech Antalya, farklı kıtalardan kurulan 7 ülke pavilyonuyla fuar takviminde öne çıktı. Organizasyon, tarım teknolojileri, sera çözümleri, sulama ekipmanları ve gübre tedarik zincirlerini bir araya getiren bir ticari platforma dönüştü. Fuara bu yıl Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Hindistan ve ilk defa katılan Mısır ülke pavilyonları ile katıldı.

Çin'in rolü ve gübre piyasasındaki etkisi:

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, Çinli firmaların fuarda yoğun temsil edildiğine dikkat çekti. Çin, fuarda 150 firma ile yer alırken özellikle üre ve üre türevleri ile suni gübre pazarında ağırlığını hissettirdi. Er, Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik sıkıntılar ve petrol sevkiyatının daralmasının ardından suni gübrede kullanılan üre fiyatlarının 3-4 kat yükseldiğini, bunun da gübre tedarikinde Çin'e bağımlılığı artırdığını vurguladı.

Er'in değerlendirmesine göre; Çin, hem iç pazarı için büyük üretimler gerçekleştiriyor hem de teknolojiyi etkin kullanıp kalan kapasitesini ihraç ederek küresel pazar payını genişletiyor. Fuarda Çinli firmaların sunduğu çözümler sadece gübre değil, sulama sistemleri ve diğer tarımsal ekipmanları da kapsıyor.

Avrupa ve Hindistan rekabeti:

Growtech'te öne çıkan diğer oyuncular arasında İspanya ve Hollanda bulunuyor. Er, İspanya'nın özellikle sera teknolojileri ve akıllı seralarda güçlü olduğunu, Avrupa Birliği üyeliğinin ticari avantaj sağladığını belirtti. Buna karşın, İspanya pazarının bir kısmını son dönemde Çin'e ve Türkiye'ye kaptırmaya başladığı; Çin ve Türkiye'nin sera konstrüksiyonunda Hollanda ile İspanya ile rekabet eder hale geldiği ifade edildi.

Hindistan da tarım sektöründe yükselen bir aktör olarak yarışa dahil oluyor. Er, dünyanın en kalabalık ülkesi konumundaki Hindistan'ın pek çok sektörde Çin ile rekabet ettiğini ve Growtech'e katılan Hintli firma sayısının yıllık olarak arttığını söyledi.

VIP alıcılar ve B2B fırsatları:

Fuarın uluslararası ticaret platformu kimliğini güçlendiren bir diğer unsur ise 37 ülkeden 200 VIP alıcının etkinlikte yer alması oldu. Bu alıcılar, yeni iş birlikleri ve satın alma fırsatlarını değerlendirmek üzere sektörden temsilcilerle bir araya geliyor. Organizasyon kapsamında belirlenen hedef ülkelerden gelen VIP alıcılar, 4 gün boyunca B2B alanında görüşmeler yaparak firmalarla ikili anlaşmalar için pazarlık yürütüyor.

Engin Er, Growtech Antalya'nın artık "dünyanın global bir pazarı" haline geldiğini, farklı ürün ve hizmetleri bir arada sunan özel bir platform oluşturduklarını ve bu hacmi her yıl büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Sonuç olarak Growtech Antalya, geniş katılımcı profili, ülke pavilyonları ve güçlü alıcı ağı ile hem bölgesel hem de küresel tarım ticaretinde önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

GROWTECH FUARLARI DİREKTÖRÜ ENGİN ER, BU YIL ÇİN, İSPANYA, ALMANYA, HOLLANDA, GÜNEY KORE VE HİNDİSTAN VE İLK KEZ KATILAN MISIR 'IN DA ÜLKE PAVİLYONUYLA BU ÖNEMLİ ORGANİZASYONA KATILDIĞINI SÖYLEDİ.