yarışma ve amaç:

Growtech Antalya fuarı kapsamında düzenlenen Growtech Global Startup yarışması, tarım sektöründe yenilikçi çözümleri ve girişimciliği desteklemeyi hedefledi. Etkinlik, girişimcilik ekosisteminin paydaşları ve sponsorlarının katkısıyla gerçekleştirildi ve sektöre yeni teknoloji ve iş modelleri kazandırma amacı taşıdı.

ödül alan girişimler:

Jüri değerlendirmesi sonucunda 20 başvuru arasından dereceye girenler belirlendi. Üçüncülük ödülünü İstanbul’dan katılan İbrahim Vural, ikinciliği Adıyaman’dan Yusuf Mert Gündüz ve birinciliği Ankara’dan katılan Faik Baykuş aldı. Dereceye giren firmalar fuar kapsamında ödüllerini teslim etti.

destek ve beklentiler:

Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er yarışmanın amacını, girişimcilere sadece mali destek sağlamakla kalmayıp onları güçlü bir ekosisteme dahil etmek olarak özetledi. Er, "Girişimciler, sadece finansmana erişim değil, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme dahil olma fırsatı da bulacaklar. Yarışmada ilk üçe giren girişimler, özel ödül ve desteklerle büyüme yolculuklarını hızlandırma şansı yakalayacak" dedi.

TARIM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GROWTECH GLOBAL STARTUP YARIŞMASINDA İLK 3'E GİREN FİRMALAR ÖDÜLLERİNİ ALDI.