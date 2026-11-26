hasat başladı: bölge üretiminde alternatif gelir

Ordu'nun Ünye ilçesinde, fındığın yanı sıra alternatif ürün olarak yetiştirilen cennet hurmasında hasat sezonu açıldı. Tatı ve besin değeriyle öne çıkan meyve, kış aylarında tüketilmesi nedeniyle üreticilere ek gelir sağlıyor.

Olgunlaşan ürünlerini toplayan çiftçiler, hasatla birlikte pazara sunum yapıyor ve satıştan gelir elde ediyor. Bölgedeki yetiştiricilik, küçük ölçekli işletmeler için çeşitlendirme ve gelir artırma imkânı sunuyor.

etkinlik ve protokol ziyareti:

Hasat etkinliği, Ünye ilçesinde hurma üreticisi Abdülkadir Doğan'a ait bahçede düzenlendi. Programa; Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

destek ve hedefler:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cennet hurması üretim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Kurum, üreticilerin desteklenmesi ve ürün çeşitliliğinin yaygınlaştırılması için adımlar atıldığını belirtti.

Yetkililer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu. Bölgedeki üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte hem yerel ekonomi hem de tarımsal üretim profili üzerinde olumlu etkiler hedefleniyor.

PROGRAMA ÜNYE KAYMAKAMI KEMAL YILDIZ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ORHAN GÜREL, ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ ÖMER BAYRAM, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ FERDA YILDIRIM VE ZİRAAT ODASI BAŞKANI OSMAN SARIKAHRAMAN KATILDI.