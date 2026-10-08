GSO’da yeni dönem kadroları netleşti: Konukoğlu ve Ünverdi yeniden seçildi

seçim süreci ve sonuçları:

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2026-2030 dönemi için yeni organların belirlenmesi, 3 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerle başladı. Seçimde 35 meslek grubunda 213 meslek komite üyesi seçildi ve bunun ardından oluşan 89 kişilik meclis ilk toplantısını yaparak dönemin meclis divanı, yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyelerini tespit etti.

meclis divanı ve yönetim kurulu:

Seçim sonucuna göre Adil Sani Konukoğlu, GSO Meclis Başkanlığına; Adnan Ünverdi ise Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden getirildi. Meclis Divan Kurulu'nda Konukoğlu başkanlığında, Vedat Topçuoğlu ve Başar Küçükparmak başkan yardımcılığı; katip üyelik görevine ise Ali Özpolat seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri listesi şöyle oluştu: Başkan Adnan Ünverdi ile birlikte Ali Can Koçak, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Bora Tezel, İbrahim Kara, Salih Eruslu, Mehmet Cihan Koçer, Metin Tepe ve Gözde Yılmaz.

disiplin kurulu ve tobb delegeleri:

GSO Disiplin Kurulu üyeleri olarak Ali Konukoğlu, Emine Ferhan Sağım, Cevdet Akınal, Metin Yıldırımdemir, Serkan Ünverdi ve Hakan Aslansoy seçildi.

Odanın TOBB delegeleri listesi ise şu isimlerden oluşuyor: Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Sami Konukoğlu, Burhan Çağdaş, Cemil Direkçi ve Metin Erturhan.

başkanların değerlendirmeleri:

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, seçimin GSO ve Gaziantep sanayisi için hayırlı olmasını dileyerek yeni dönemde meclis üyeleriyle ortak akıl ve istişare kültürü içinde çalışacaklarını vurguladı. Konukoğlu, Gaziantep'in zorluklara rağmen üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında gösterdiği gayreti ön plana çıkararak, sanayinin gücünü daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Konukoğlu ayrıca, GSO olarak üyelerin sorun, talep ve beklentilerini yakından takip edip çözüm odaklı adımlar atacaklarını belirtti ve yeni dönemde de Gaziantep sanayisinin ortak sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Yeniden meclis başkanlığına seçilmesinin ardından oda ve meclis üyelerine teşekkür etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise yeni dönemde kentin sanayi ve iş dünyasının gelişimine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Ünverdi, Gaziantep'in güçlü üretim altyapısı, girişimcilik kültürü ve ihracat tecrübesinin Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu hatırlatarak bu potansiyeli daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ünverdi, öncelikler arasında sanayicilerin rekabet gücünün artırılması, katma değerli üretimin geliştirilmesi, ihracatın çeşitlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi, savunma sanayisi ve yüksek teknolojiye geçiş ile nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi bulunduğunu vurguladı. Yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinden dolayı oda ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde uyum ve istişare ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV ALACAK YENİ MECLİS DİVANI, YÖNETİM KURULU, DELEGE VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ.