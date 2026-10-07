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Güçlü temsil için sandığa gidecek ATO üyeleri 10 ekimde oy kullanacak

Ankara Ticaret Odası üyeleri 10 Ekim'de Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi için oy kullanacak; Başkan Gürsel Baran tüm üyeleri sandığa çağırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güçlü temsil için sandığa gidecek ATO üyeleri 10 ekimde oy kullanacak

ATO seçimleri 10 ekimde

Ankara Ticaret Odası üyeleri, Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi için temsilcilerini belirlemek üzere 10 Ekim Cumartesi günü sandığa gidecek. Seçimler gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek ve işlem İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetim ve denetiminde yürütülecek.

Seçimlerin başladığı gün, oy kullanma işlemi sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'de sona erecek. Odamızın 68 farklı meslek grubunda faaliyet gösteren üyeleri Meslek Komiteleri ile Oda Meclisi için asıl ve yedek üyeleri seçecek.

Seçim düzeni ve uygulanacak hizmetler

Oy kullanma, ATO Kongre ve Etkinlik Merkezi binasında (ATO Congresium) yapılacak. Üyeler seçimlerde toplam 132 ayrı sandıkta oy kullanacak. Seçim süresi boyunca ATO tarafından seçim yetki belgeleri ücretsiz olarak verilecek.

ATO Congresium'a gelecek üyeler için ulaşım kolaylığı sağlanmış olup, Başyazıcıoğlu Camii üstünde yer alan otopark alanı seçim günü üyelerin kullanımına ücretsiz olacak. Tüm işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde ve seçimin şeffaflığına uygun biçimde yürütülecek.

Baran'ın çağrısı ve seçimlerin önemi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda seçimlerinin iş dünyasının temsil gücü ve demokratik katılım açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve tüm ATO üyelerini oy kullanmaya davet etti. Baran, ATO'nun gücünün üyelerden, temsil kabiliyetinin ise üyelerin iradesinden kaynaklandığını ifade etti.

Baran ayrıca Meslek Komiteleri ile Meclis'in sektörlerin sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini Oda gündemine taşıyan en önemli mekanizmalar olduğuna dikkat çekti. Seçimlerde kullanılacak her oyun yalnızca bir temsilci belirlemediğini, aynı zamanda sektörlerin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağladığını belirtti.

ATO'nun yüz yılı aşan köklü geçmişiyle Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı veren bir kurum olduğuna işaret eden Baran, ortak akıl ve katılımcılık anlayışıyla üretim, ticaret, ihracat, yatırım ve istihdamın geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi. Baran seçimlerin yüksek katılımla gerçekleşmesinin Oda içindeki birlik ve temsil gücünü güçlendireceğine inandığını belirterek seçimlerin Ankara iş dünyası, Oda ve üyeler için hayırlı olmasını diledi.

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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